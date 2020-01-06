Dono de quiosque em Itaparica, Vitalino já foi candidato três vezes

Bruno Vitalino, dono do Quiosque do Vitalino, em foto de 2017 Crédito: Ricardo Medeiros

Dono do quiosque mais polêmico da orla de Itaparica, em Vila Velha, o empresário Bruno Vitalino já foi candidato em três eleições, por diferentes partidos e com diferentes nomes de urna.

Em 2012, como Bruno do Pagode, tentou virar vereador pelo PTdoB (atual Avante), tendo obtido 688 votos. Em 2014, ainda pelo PTdoB mas já como Bruno do Vitalino, concorreu a deputado estadual e teve 1.569 votos. Já em 2016, com o mesmo nome de urna, voltou a disputar vaga na Câmara de Vila Velha, dessa vez pelo PTN (atual Podemos). Alcançou 1.827 votos. Seu nome real é Adriano Teixeira da Silva.

O FOGO É FOGO, ESQUENTA...

Também na última quinta-feira, a Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso. A ocorrência está sob responsabilidade do 7º Distrito Policial, em Santa Inês, no mesmo município.

O ARA KETU, QUANDO NÃO TOCA...

No início de 2018, o Quiosque do Vitalino foi palco de outra confusão . Em janeiro daquele ano, o empresário foi um dos responsáveis pelo Orla Folia, uma espécie de micareta realizada na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla de Itaparica. O evento previa a apresentação da banda Ara Ketu, que não apareceu. Isso teria irritado foliões, que entraram em confronto com a Polícia Militar.