Entenda o impacto da queda dos juros nos seus investimentos

Selic, taxa básica de juros brasileira, entra em trajetória de queda Crédito: Freepik

A queda na Selic anunciada pelo Comité de Política Monetária (Copom) na noite da última quarta-feira (2) marca o início de um ciclo de cortes na taxa de juros que deve se estender de forma gradual nas próximas reuniões do comité até o primeiro semestre de 2024, período no qual o mercado já estima uma taxa terminal próxima a 10%a.a. Em comunicado ao mercado, o Banco Central informou a decisão de cortar a taxa básica em 0,5 ponto percentual, levando-a para 13,25%a.a.

O impacto mais direto da queda da taxa de juros para o investidor é nas aplicações de renda fixa pós-fixadas, ou seja, naquelas que remuneram o capital investido por um percentual do CDI. Exemplos de aplicações desse tipo são os tradicionais investimentos bancários como os CDBs, LCAs e LCIs, mas também sofrerão impacto direto os fundos DI, CRIs, CRAs ou debêntures que tenham como regra um retorno atrelado ao CDI.

Todos esses investimentos passarão a ter uma rentabilidade menor como reflexo da queda da taxa Selic. Em um primeiro momento, o impacto será pequeno, já que a queda da taxa Selic foi de apenas 0,5%a.a. Entretanto, como a tendência é que a taxa continue a cair nas próximas re u niões, o investidor perceberá ao longo do tempo uma mudança relevante na rentabilidade de suas aplicações pós-fixadas.

Por outro lado, existem diversos tipos de operações financeiras que podem se beneficiar da queda na taxa de juros, ainda que essa relação não seja mecânica como nos ativos pós-fixados. De uma maneira geral, quando a taxa Selic cai, todos os ativos reais da economia (empresas, imóveis, terrenos, fazendas etc.) tendem a valorizar. Isso ocorre por dois efeitos principais que destaco a seguir:

Efeito referência: como a taxa Selic é o custo primário do dinheiro na economia brasileira, ela é usada como referência de rentabilidade para qualquer projeto de investimento. Dessa forma, quando a Selic está alta as pessoas exigirão uma taxa de retorno maior para realizar um investimento, o que faz com que os preços correntes dos ativos caiam. De forma oposta, quando a Selic está baixa a rentabilidade exigida para algum projeto pode ser inferior, o que faz os preços subirem;



Efeito liquidez: uma Selic mais baixa tende a baratear o custo do crédito, o que aumenta a liquidez na economia. Com mais recursos à disposição, há uma maior demanda por investimentos (físicos ou financeiros), o que cria uma pressão de alta nos preços.

Aplicando essa lógica aos ativos financeiros, as ações e os fundos imobiliários são exemplos de investimentos que tendem a valorizar com a queda da taxa Selic. Ressalto novamente que essa relação não é mecânica como no caso de ativos pós-fixados, porém, ao analisar o passado, é possível verificar que o início dos ciclos de queda nos juros foram bons momentos para se investir nesses ativos. Entretanto, é importante que o investidor que deseja aproveitar essas oportunidades seja proativo e busque se antecipar a uma queda mais substancial dos juros. Esperar os juros caírem primeiro para depois investir em ativos de risco costuma ser uma estratégia ruim.