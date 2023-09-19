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Finanças pessoais

Inflação: entenda o que significa e como ela impacta o seu bolso

Veja o conceito dessa palavra tão comum no nosso dia a dia e como é possível proteger suas economias

Públicado em 

19 set 2023 às 09:28
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Inflação é uma palavra que ouvimos constantemente nos noticiários. Mas o que exatamente isso significa para o nosso dia a dia? Em termos simples, a inflação é o aumento geral dos preços dos bens e serviços ao longo do tempo. Mas por que isso é importante e como afeta o (nosso) bolso? Vamos explorar essas questões de forma clara e direta.
A desvalorização do dinheiro
Imagine que você tem R$ 100 guardados embaixo do colchão. Com uma inflação anual de 5%, esses R$ 100 vão comprar menos no próximo ano. Em outras palavras, o poder de compra do seu dinheiro diminui à medida que a inflação aumenta. Isso significa que os mesmos produtos e serviços que você compra hoje serão mais caros no futuro.
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Com o aumento dos preços, você precisa gastar mais para adquirir os mesmos produtos  Crédito: Shutterstock
Impacto no consumo
A inflação afeta diretamente o seu consumo. Com o aumento dos preços, você precisa gastar mais para adquirir os mesmos produtos e serviços. Isso pode prejudicar o seu orçamento e levar a escolhas difíceis, como cortar gastos em outras áreas para compensar a elevação dos preços.
Investimentos e rendimentos
Além do consumo, a inflação também impacta os seus investimentos e rendimentos. Se o retorno dos seus investimentos não superar a taxa de inflação, você estará perdendo dinheiro em termos reais. Por exemplo, se a sua poupança rende 6% ao ano, mas a inflação está em 8%, o seu dinheiro está perdendo valor.
Empréstimos e dívidas
Se você possui empréstimos ou dívidas, a inflação pode ter um efeito positivo nesse aspecto. Isso porque o valor real da dívida diminui à medida que a inflação aumenta. No entanto, isso não significa que você deve se endividar sem considerar os riscos, mas é importante entender como a inflação pode afetar suas finanças neste aspecto.

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Protegendo seu bolso da inflação
Como você pode proteger o seu bolso da inflação? Aqui estão algumas dicas:
1) Investir sabiamente: Colocar o seu dinheiro em investimentos que historicamente superaram a inflação, como ações ou títulos indexados à inflação, pode ajudar a preservar o seu poder de compra.
2) Diversificar: Manter uma carteira de investimentos diversificada pode reduzir o risco e aumentar as chances de obter retornos positivos, mesmo em tempos de inflação alta.
3) Acompanhar seu orçamento: Esteja atento aos seus gastos e faça ajustes à medida que os preços aumentam. Economizar em pequenas despesas pode fazer uma grande diferença a longo prazo.
4) Considere a realidade da inflação: Ao planejar sua aposentadoria, por exemplo, leve em consideração a inflação para garantir que terá renda suficiente no futuro.
5) Conheça seus investimentos e dívidas: Compreenda como a inflação pode afetar seus investimentos e dívidas. Isso o ajudará a tomar decisões financeiras mais seguras.
Em resumo, a inflação tem um impacto real em nossas finanças. Ao estar ciente dos efeitos da inflação e tomar medidas para proteger o seu dinheiro, você pode garantir que o seu bolso não seja prejudicado por esse fenômeno econômico. Esteja preparado e faça escolhas financeiras inteligentes para garantir um futuro financeiro mais estável.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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dinheiro Inflação Consumo Vicente Duarte
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