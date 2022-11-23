Conheça os principais mitos sobre o seguro de vida

01

Só pode ser usado em caso de falecimento

Esse é o principal mito sobre o produto. Apesar de a indenização para casos de morte ser a cobertura básica e a mais conhecida, o seguro de vida traz uma série de coberturas que podem ser utilizadas em vida, como acidentes ou doenças. Em muitos casos, é possível personalizar o seu plano de acordo com as suas próprias necessidades.

02

Não vale a pena para quem é solteiro e sem filhos

Mais um mito bastante comum. Porém, é fundamental garantir estabilidade financeira para momentos de imprevistos como, por exemplo, um acidente ou diagnóstico de doença. Por isso, o seguro de vida é essencial para qualquer pessoa, independentemente da fase da vida.

03

Não tem opção de cancelamento

O seguro de vida pode ser cancelado sim. O que acontece em alguns casos é que, se o titular deixar de pagar, ele também deixa de ter acesso ao resgate. Isso vai depender das regras do seu plano, por isso é muito importante conferir todas as informações no momento da contratação. Há situações em que a apólice pode ser modificada ou cancelada.

04

Custa caro

Existem planos acessíveis disponíveis no mercado, com valores a partir de R$ 10 por mês. O preço de um seguro de vida vai depender da cobertura que você deseja, além de fatores relacionados ao seu estilo de vida e ao risco que ele representa.

05

Só herdeiros legais podem ser beneficiários

É possível escolher como beneficiário do seu seguro de vida pessoas que não sejam seus herdeiros legais. Você pode, por exemplo, destinar o valor da indenização a um amigo, a parentes que não fazem parte do seu núcleo familiar e até mesmo a uma fundação ou instituição de caridade.

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Já tenho seguro de vida pelo meu empregador, não preciso de outro

O seguro de vida oferecido pela empresa na qual você trabalha é, sim, um grande benefício. Porém, se você sair da empresa, a cobertura do seguro de vida não vai lhe acompanhar. Ou seja, você deixará de estar protegido. Além disso, a cobertura geralmente é um valor fixo ou um múltiplo do seu salário, e esse valor pode não ser suficiente para as suas necessidades e as da sua família.

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É complicado para receber o valor de indenização

No geral, é muito simples, pois não há necessidade de contratar advogado ou qualquer outro profissional para agilizar os trâmites. O beneficiário ou o próprio corretor pode acionar os contatos com a seguradora. É importante destacar que – em caso de falecimento do titular – o montante do seguro não entra no inventário, podendo ser pago rapidamente aos beneficiários.

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Pessoas com doenças não podem contratar