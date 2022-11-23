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Blindagem financeira

Conheça os principais mitos sobre o seguro de vida

A falta de conhecimento cria diversas dúvidas sobre contratar ou não o serviço. É importante quebrar os tabus sobre esse tipo de proteção

Públicado em 

23 nov 2022 às 10:17
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Seguro de vida é uma forma de garantir algum tipo de recursos
Seguro de vida é uma forma de garantir algum tipo de recursos Crédito: Freepik
O seguro de vida é um produto que pode ser contratado tanto de forma individual quanto coletiva (nesse último caso, somente para pessoas jurídicas). Apesar de ser muito associado como uma espécie de auxílio pecuniário para casos de falecimento do titular, essa é uma proteção para ser usada também em vida.
A mentalidade das pessoas sobre o seguro de vida vem mudando. É o que mostram os dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). Segundo a entidade, o ano de 2021 registrou alta de 29% nos prêmios da modalidade individual, um crescimento recorde.
A seguir, você descobrirá os principais mitos sobre a contratação de um seguro de vida. Confira!

01

Só pode ser usado em caso de falecimento

Esse é o principal mito sobre o produto. Apesar de a indenização para casos de morte ser a cobertura básica e a mais conhecida, o seguro de vida traz uma série de coberturas que podem ser utilizadas em vida, como acidentes ou doenças. Em muitos casos, é possível personalizar o seu plano de acordo com as suas próprias necessidades.

02

Não vale a pena para quem é solteiro e sem filhos

Mais um mito bastante comum. Porém, é fundamental garantir estabilidade financeira para momentos de imprevistos como, por exemplo, um acidente ou diagnóstico de doença. Por isso, o seguro de vida é essencial para qualquer pessoa, independentemente da fase da vida.

03

Não tem opção de cancelamento

O seguro de vida pode ser cancelado sim. O que acontece em alguns casos é que, se o titular deixar de pagar, ele também deixa de ter acesso ao resgate. Isso vai depender das regras do seu plano, por isso é muito importante conferir todas as informações no momento da contratação. Há situações em que a apólice pode ser modificada ou cancelada.

04

Custa caro

Existem planos acessíveis disponíveis no mercado, com valores a partir de R$ 10 por mês. O preço de um seguro de vida vai depender da cobertura que você deseja, além de fatores relacionados ao seu estilo de vida e ao risco que ele representa.

05

Só herdeiros legais podem ser beneficiários

É possível escolher como beneficiário do seu seguro de vida pessoas que não sejam seus herdeiros legais. Você pode, por exemplo, destinar o valor da indenização a um amigo, a parentes que não fazem parte do seu núcleo familiar e até mesmo a uma fundação ou instituição de caridade.

06

Já tenho seguro de vida pelo meu empregador, não preciso de outro

O seguro de vida oferecido pela empresa na qual você trabalha é, sim, um grande benefício. Porém, se você sair da empresa, a cobertura do seguro de vida não vai lhe acompanhar. Ou seja, você deixará de estar protegido. Além disso, a cobertura geralmente é um valor fixo ou um múltiplo do seu salário, e esse valor pode não ser suficiente para as suas necessidades e as da sua família.

07

É complicado para receber o valor de indenização

No geral, é muito simples, pois não há necessidade de contratar advogado ou qualquer outro profissional para agilizar os trâmites. O beneficiário ou o próprio corretor pode acionar os contatos com a seguradora. É importante destacar que – em caso de falecimento do titular – o montante do seguro não entra no inventário, podendo ser pago rapidamente aos beneficiários.

08

Pessoas com doenças não podem contratar

Não existe nenhuma base legal para afirmar que pessoas acometidas por alguma doença são impedidas de contratar seguro de vida. Ou seja, isso é um mito. O que acontece é que, no geral, as seguradoras solicitam um diagnóstico médico de seus clientes antes de determinarem, por exemplo, os valores do seguro de vida. Logo, certas doenças podem alterar o quanto você vai pagar, mas isso não lhe impedirá de fazer a contratação.
Às pessoas interessadas em contratar um seguro de vida, a dica é procurar a orientação da gerência do seu banco ou corretora de seguros. Dessa forma, poderá entender melhor as suas necessidades e explicar com mais detalhes as opções mais adequadas para você e sua família.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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