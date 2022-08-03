Após julho turbulento na Economia, é hora de ajustar o plano de voo

O mês de julho foi bastante volátil e com mudanças de narrativas do mercado. A leitura em relação à inflação e ao aperto monetário melhorou a perspectiva em todo o mundo.

A princípio tivemos a preocupação dos investidores com o cenário inflacionário global. Por outro lado, o arrefecimento dos dados de atividade dos Estados Unidos , adicionados ao tom da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) reforçaram uma mudança no tom das autoridades monetárias. Apesar de que, os membros do FED começaram a corrigir a mensagem do Powell da semana passada.

O Federal Reserve, por exemplo, se comprometeu a controlar a inflação. No entanto, também sinalizou a desconfiança de que os apertos monetários não terão de ser muito elevados por conta da atividade econômica e a alta dos preços em desaceleração. O que ajudou a reforçar tal tese foi a publicação da prévia do Produto Interno Bruto (PIB) americano no segundo trimestre, cuja queda econômica representou um recuo de 0,5%.

Já o Ibovespa acumulou alta de 4,69% no mês de julho, acompanhando em paralelo a performance vista nos Estados Unidos. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 / PETR4) subiram, respectivamente, 6,42% e 5,76% após o anúncio de dividendos acima do esperado, impulsionando a Bolsa brasileira.

Avião voando no céu entre nuvens Crédito: Freepík

Nos Estados Unidos, tanto a Dow Jones quanto o S&P 500 e Nasdaq, avançaram, respectivamente, 0,97%, 1,42% e 1,88%, sendo o melhor mês desde novembro de 2020.

O real também se valorizou. O dólar comercial, apesar de ter avançado no último dia de julho, fechou o mês em queda de 1,16%, a R$ 5,17 na compra e na venda.

É possível dizer que saímos de um cenário de bolsa em queda para um de leve otimismo, ou seja, os ativos de risco do mundo terminam julho majoritariamente em alta e o dólar, em queda.

Mas como tem sido o padrão nos últimos meses, quando as coisas parecem melhorar, alguma surpresa negativa aparece e dessa vez foi o acirramento das tensões entre China e EUA com a visita da presidente da câmara Nancy Pelosi a Taiwan.