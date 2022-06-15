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Taxa de juros

Inflação americana aumenta expectativa com a “superquarta”

Esta quarta-feira (15) será um dia importante conhecido como 'superquarta', onde tanto o Banco Central Americano quanto o Banco Central Brasileiro tomarão suas decisões em relação à taxa de juros básica

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 09:15

Públicado em 

15 jun 2022 às 09:15
Romero Oliveira

Colunista

Romero Oliveira

Nos últimos dias, as bolsas pelo mundo afora seguem digerindo os dados de inflação americana bem acima das expectativas, divulgados na sexta-feira (10). Com a inflação acima do esperado, cresce a expectativa do banco central americano elevar a taxa de juros a patamares não vistos há mais de uma década, fazendo com que os investidores migrem parte dos seus investimentos em ações para ativos mais conservadores como os títulos do tesouro americano.
A inflação americana, que por muitos anos se manteve entre 0 e 2%, atualmente acumula alta de mais de 8% nos últimos meses, a pior vista em mais de 40 anos! Após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, esse movimento de aceleração da inflação ganhou força principalmente por preço de commodities mais elevadas, como petróleo, soja, milho, entre outros.
Prédio do banco central americano Federal Reserve System (FED)
Prédio do banco central americano Federal Reserve System (FED) Crédito: Britt Leckman / Federal Reserve System FED
Na esteira de uma inflação elevada e consequentemente juros maiores mundo afora, vem crescendo o receio com recessão, visto que nesse cenário se espera um impacto negativo na capacidade de consumo e atividade econômica. Todos esses fatores vêm fazendo com que os investidores assumam uma postura mais defensiva, buscando ativos mais conservadores, menos dependentes de crescimento e menos voláteis.
Esta quarta-feira (15) será um dia importante conhecido como 'superquarta', onde tanto o Banco Central Americano quanto o Banco Central Brasileiro tomarão suas decisões em relação à taxa de juros básica e poderão dar pistas do que planejam em relação à política monetária de ambos os países. A ver.

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