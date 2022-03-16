Como se proteger da inflação na bolsa: Fundos Imobiliários!

Os fundos imobiliários, nos últimos anos, têm se tornado um veículo popular entre os pequenos investidores. É um tipo de investimento em renda variável que permite o acesso ao mercado imobiliário com investimento mínimo baixo, tornando-o um dos ativos mais democráticos do mercado.

Os FIIs, como popularmente são chamados, possuem em seu portfólio imóveis e ativos de dívida do setor imobiliário. Dessa forma, você pode se tornar cotista de fundos que em seu portfólio detêm imóveis dos mais diversos setores da economia real, como lajes coorporativas, galpões logísticos e shoppings centers.

Assim como um investimento em imóvel, onde se busca renda mensal proveniente dos aluguéis além da possível valorização do imóvel no longo prazo, os FIIs têm como principal característica a distribuição mensal dos rendimentos com uma importante vantagem: isento de imposto para pessoa física.

Por meio dos fundos imobiliários, você consegue terceirizar totalmente as negociações e tratativas com os inquilinos dos imóveis, sendo esse um serviço prestado pelo gestor do fundo.

Outra vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Caso você queira vender o apartamento, é impossível vender parcialmente seu imóvel, já no caso dos FIIs, você consegue vender suas cotas parcialmente e o dinheiro estará disponível em dois dias úteis.

Fundos Imobiliários são alternativa de investimento Crédito: Prextimize / Getty Images / iStockphoto

Assim como as ações, os FIIs são negociados em ambiente de bolsa e consequentemente sofrem oscilação diárias baseado em oferta e demanda, porém com um grau de volatilidade histórico muito menor do que observamos nas ações.