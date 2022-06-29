Bull e bear market: o que são essas expressões do mercado financeiro?

Algumas expressões usadas pelo mercado dentro do universo dos investimentos são famosas. Bull market e bear market, valuations, event-driven etc. Mas também existem expressões em português que muitas pessoas confundem os termos e as acepções, como estagflação, recessão ou depressão.

De qualquer forma, essas expressões são importantes para estabelecer as conexões necessárias com o que se passa na economia doméstica e internacional, além de interpretar melhor os fatos cotidianos do mercado financeiro.

Em momentos de euforia da bolsa, de empresas com valuations (valor de mercado) bem estimadas, de ativos valorizados e de ciclo de atividade econômica em crescimento, temos um momento positivo e representativo do mercado. Nessa circunstância convém dizer que o mercado está em alta, ou seja, bull market ou mercado touro.

Após o baque da pandemia nos anos de 2020 e 2021, em que o mercado esteve se recuperando aos trancos e barrancos, recuperando-se gradativamente, o primeiro trimestre de 2022 foi de significativa alta. Está certo que foi uma janela curta, mas se lembrarmos de 2019, aí sim tivemos um bom período bull market.

Para investir em imóveis, é preciso conhecer bem o mercado, assim como se faria com o mercado financeiro tradicional Crédito: Freepik

Bull market originalmente refere-se ao ataque do touro, que vem de baixo para cima, numa ascendente com a chifrada. Em outras palavras, essa expressão é utilizada para dizer que o mercado está em um momento bom e otimista.

Assim, a expectativa que se tem dos preços das ações, por exemplo, é que subam e, com isso, os investidores contem com a possibilidade de lucros maiores em suas operações de compra.

Por outro lado, a expressão bear market tem nos perseguido na janela atual. A partir de março deste ano, algumas palavras do mundo político e econômico como alta da inflação no mundo e da taxa básica de juros, risco fiscal, combustíveis, petróleo, guerra, dólar e alta taxa de desemprego têm dificultado nossa atividade econômica a ganhar tração e, consequentemente, as empresas listadas em bolsa.

A descrição do cenário acima revela um momento ruim da economia, sinalizando um momento de baixa no mercado. Isso pode ser um evento geral de mercado como é o que está acontecendo no Brasil e no mundo ou algo pontual em uma análise microeconômica de um determinado setor.

O bear market ou mercado urso representa o mercado em baixa. Em outras palavras, quando os preços das ações caem e os investidores estão pessimistas em relação ao mercado. Assim, quanto mais investidores estiverem querendo vender suas ações, com medo da possibilidade de sofrerem prejuízos, isso com que a oferta de ativos seja maior do que a demanda e, por consequência, faz com que o preço deles caiam.