Construa uma vida financeira saudável; veja dicas

Todos nós carregamos inúmeros objetivos e necessidades que demandam dinheiro. Não importa o prazo – se daqui a um, cinco ou dez anos – esse cenário sempre existirá e fará parte da nossa vida.

Para conquistar uma vida financeira saudável, em que conseguimos cobrir nossas necessidades básicas tranquilamente e sobre dinheiro para investirmos em nossos sonhos, é primordial um bom planejamento financeiro.

O planejamento deve nos mostrar as etapas a serem seguidas e auxiliar nas decisões de investimento, seja no curto, médio ou longo prazos.

Mas com tantas coisas para fazer, como saber o que priorizar? Qual o investimento certo para cada horizonte de tempo?

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COMO COMEÇAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Dentro de um bom planejamento financeiro, precisamos estabelecer as etapas a serem seguidas para alcançarmos as metas de curto, médio e longo prazos, partindo da maior prioridade e entendendo quais são os investimentos certos para cada uma dessas etapas.

A primeira etapa do planejamento financeiro consiste em definir quais a necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo. Do outro lado, entender os investimentos que são mais alinhados com os prazos dos nossos objetivos, assim como os riscos inerentes a cada um deles.

No curto prazo, alta liquidez é fundamental e não há espaço para riscos. À medida que avançamos para as etapas seguintes – e, portanto, o horizonte de investimento fica cada vez maior – começam a surgir espaços propícios para assumirmos riscos em busca de maiores retornos - sempre respeitando o perfil de investidor.

Assim, precisamos ter em mente que as etapas do planejamento financeiro não devem ser puladas, ou seja, só devemos prosseguir quando o estágio anterior estiver de acordo com o planejado.

PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO (ATÉ 2 ANOS)

Neste horizonte de tempo, devemos prezar pela segurança financeira, ou seja, estar preparados para qualquer evento adverso que possa ocorrer, como despesas urgentes ou não planejadas. O foco aqui é preservar e proteger, por isso, a reserva de emergência deve ser capaz de suportar o orçamento familiar por 6-12 meses.

Em um período de tempo tão curto, a taxa de juros que você receberá será pouco relevante, visto que o tempo é o principal fator para que a mágica dos juros compostos aconteça (juros sobre juros). Assim, nesta etapa deve prevalecer o conservadorismo e alta liquidez nos investimentos.

Caso algum objetivo de vida esteja dentro desse horizonte de curto prazo (como a troca de carro, aquisição da casa própria etc.) e a reserva de emergência esteja em dia, vale a busca por aplicações com vencimento próximo à data planejada, abrindo mão da liquidez em troca de maior retorno.

Cabe, ainda nesta fase, o gerenciamento de riscos de maior impacto, aqueles mais sérios em que a reserva de emergência não seria capaz de cobrir as despesas familiares por muito tempo, fazendo-se necessário o investimento em uma proteção mais robusta.

Investimentos interessantes para proteção:

Seguro de Vida

Investimentos para Reserva de Emergência

LFT

CDBs liquidez diária

Fundos de Renda Fixa Conservadores



Investimentos para objetivos de curto prazo

Todos os incluídos na Reserva de Emergência, ou seja, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, LFs com vencimento em até dois anos



PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO (3 A 10 ANOS)

Neste prazo, devemos focar em realizar nossos objetivos de vida, como um intercâmbio, chegada de um bebê, aquisição da casa própria, pós-graduação etc. Aqui teremos um período maior de investimento, portanto, tendo a etapa anterior bem consolidada, podemos inserir alguns fatores de risco ao portfólio e abrir mão da liquidez imediata, tudo de forma controlada, visto que o prazo não é tão longo assim e, como os objetivos geralmente tem data certa para acontecer, não há espaço para rentabilidades negativas.

Esta é a etapa com mais alternativas de investimentos, por isso é importante entendermos a fundo o nosso perfil de investidor e os objetivos planejados, o que permitirá a calibragem adequada do risco e liquidez nos investimentos de médio prazo, tendo como diretriz básica a correção pela inflação.

Investimentos para ficar de olho

CDBs / LCIs / LCAs / LCs / LFs com vencimento maior que dois anos



Fundos Multimercado



Fundos de Inflação



Fundos de Crédito Privado



CRIs / CRAs



NTN-B



LTN



COE



PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO (MAIS DE 10 ANOS)

Enfim, após cuidar das duas etapas anteriores, devemos mirar um horizonte mais distante, com o objetivo de acumular patrimônio e atingir a liberdade financeira. Uma vez garantido o curto prazo, através da reserva de emergência e proteções necessárias, e os objetivos de vida bem encaminhados, com a capacidade de poupança e investimentos adequados, temos uma estrutura fortificada, que nos permite, então, assumir maiores riscos em busca de maiores retornos no topo da pirâmide.

Além disso, outra razão pela qual o longo prazo é o horizonte de tempo ideal para investirmos em ativos de maior risco é que, caso as coisas não corram tão bem quanto o planejado, teremos mais tempo para fazer os ajustes necessários. Mesmo se não houver a necessidade de repensarmos nossa estratégia, num longo período de tempo as oscilações de curto prazo nos preços tendem a suavizar, revertendo cenários de rentabilidade negativa e deixando os juros compostos agirem.

Investimentos para ficar de olho