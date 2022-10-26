Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Lang

O que o próximo governo vai fazer com a situação fiscal do Brasil?

O descompromisso fiscal é o que impede a vinda de um fluxo maior de investimentos para cá, limita nosso crescimento de longo prazo e nos mantém na eterna espiral inflacionária

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:59

Públicado em 

26 out 2022 às 12:59
Pedro Lang

Colunista

Pedro Lang

O maior desafio do meu dia a dia acompanhando o mercado é saber identificar os acontecimentos que realmente serão responsáveis pelas mudanças das variáveis econômicas e preço dos ativos. A cada quatro anos me vejo refletindo sobre o real impacto das eleições nas empresas e na economia, sobretudo no curto prazo.
Vou tentar separar qualquer viés ideológico que por ventura eu carregue para chegar no cerne da discussão do pleito atual: o que faremos com nossa situação fiscal?
Já venho falando há algumas semanas que estamos mais uma vez na contramão do mundo, dessa vez indo para o lugar correto (estabilidade da moeda e crescimento econômico). E ao que tudo indica, nossa economia tem apenas um grande risco: o descontrole fiscal.
A agenda dos dois candidatos até aqui (pelo menos a que foi apresentada nos programas de governo) prevê um gasto acima do orçamento previsto (LDO) de R$ 100 bi no caso de Bolsonaro e de R$ 150 bi no caso de Lula. Sob essa ótica, o primeiro ano de governo, dos dois, tende a ser muito parecido e caminhamos para um endividamento adicional entre 0,5% a 1% do PIB.
Com essa dívida adicional, o Brasil deve alcançar o patamar de 80% do PIB em dívida bruta (ainda temos um patamar de reservas bem confortável). Essa mudança sensível do nível de endividamento é pouco relevante na análise, o que preocupa mesmo é a nossa trajetória.
Brasil
Brasil, economia, porquinho, finanças, crise econômica Crédito: Pixabay
O descompromisso fiscal é o que impede a vinda de um fluxo maior de investimentos para cá, limita nosso crescimento de longo prazo e nos mantém na eterna espiral inflacionária. Romper com essa sina é abandonar o rótulo de país em desenvolvimento e vestir a camisa de país desenvolvido.
A grande pergunta que fica é: o que será feito a partir de 2023 e quem manterá o respeito ao teto de gastos, autonomia do Banco Central e regime de inflação?

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Aumento dos juros é cavalo solitário no combate ao dragão da inflação

Ibovespa não repete volatilidade de anos eleitorais

Ainda há espaço para a valorização das empresas na bolsa brasileira

Entenda a deflação recorde no mês de julho

As guerras e os reflexos no comportamento de países e pessoas

Pedro Lang

Formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Começou a carreira operando ações na antiga corretora do Banestes e desde 2016 é chefe da mesa de renda variável da Valor Investimentos, onde se tornou sócio em 2018. É um dos responsáveis pelo comitê de alocação de ativos. CFA® Program participant, CFA Institute.

Tópicos Relacionados

Política Economia Eleições 2022 Pedro Lang
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados