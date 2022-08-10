Entenda a deflação recorde no mês de julho

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 0,13%, bem abaixo do 0,69% de junho, trouxe a deflação (queda inflacionária) no mês de julho. A deflação ocorre basicamente a partir das quedas de preços de combustíveis e energia elétrica
, após as recentes medidas do governo para segurar os valores dos itens. Este foi o motivo de boa parte da desaceleração do IPCA.
Os preços de combustíveis tiveram queda de 4,88%, com destaque para os recuos de 5,01% da gasolina
e de 8,16% no etanol. Já o preço da energia elétrica
teve retração de 4,61%. Com a redução de tributos sobre combustíveis e a conta de luz, a desaceleração reforça a expectativa de IPCA
negativo no mês de julho.
No entanto, o alívio está concentrado nos preços de combustíveis e energia elétrica
, ou seja, os alimentos voltaram a ficar mais caros, com destaque para o leite e seus derivados, e os serviços.
A inflação
apresenta um cenário mais suave do que há dois meses. Melhorou de forma progressiva, mas pode ser uma melhora transitória, às custas de uma piora à frente.
A piora pode vir, por exemplo, da alta na taxa de câmbio. Isso quer dizer que o dólar mais elevado virá com a alta dos juros nos Estados Unidos, que ocorrerá na reunião do FED (Federal Reserve) nesta semana.
Para fazer um contraponto: os alívios com os combustíveis e a conta de luz são contrabalançados pelos preços dos alimentos.
Temos como exemplo o grupo Alimentação e Bebidas que subiu 1,16%, ou seja, foi o principal impacto de alta em julho. Os principais vilões foram o leite e seus derivados. O leite longa vida ficou 22,27% mais caro, acumulando alta de 57,42% no ano. Entre os derivados, ficaram mais caros em julho o requeijão (4,74%), a manteiga (4,25%) e o queijo (3,22%). Outros destaques de alta foram as frutas (4,03%), o feijão carioca (4,25%) e o pão francês (1,47%).
Temos um quadro bastante desafiador para esse ritmo de arrefecimento da inflação, a contar com o movimento de alta do câmbio que adiciona pressão. O alento trazido pela diminuição do índice alimenta a esperança de diminuição na taxa básica de juros da economia
brasileira no ano de 2023. O mercado já tem como cenário base a queda na taxa Selic
para 11% no final de 2023 e um crescimento de 2% na economia
esse ano.
Com desemprego diminuindo, inflação
arrefecendo e PIB voltando a crescer, esperamos que o pior tenha ficado para trás.