Inflação deve continuar a pesar no bolso do consumidor e do investidor

Em resumo, ainda vamos conviver com a instabilidade de preços durante algum tempo. Uma das últimas previsões do relatório Focus, um dossiê com as expectativas de grandes agentes de mercado, divulgado pelo Banco Central, previu um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) menor que 1% para 2022. A projeção da Selic para 2022 é de 11% ao ano (pensar que em janeiro de 2021, estávamos em torno de 2% ao ano...).