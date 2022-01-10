Renda fixa requer estratégia para tirar vantagem do estresse do mercado

Numa perspectiva biomédica, o estresse é visto como um conjunto de alterações físicas e químicas do organismo, desencadeadas pelo cérebro para tornar o indivíduo mais apto a enfrentar uma situação nova que exija adaptação. No mercado financeiro, principalmente no mercado acionário, pode ser chamado de volatilidade, ou seja, altas e baixas constantes na bolsa.

Por outro lado, a renda fixa está associada à segurança e à estabilidade, apesar de ter algumas variáveis de risco ao investidor. Essa classe de ativos requer algumas estratégias para tirar vantagem do estresse do mercado até as eleições de 2022.

Além das turbulências no plano eleitoral, o Brasil e o mundo lidam com a inflação elevada. O combate à alta dos preços já fez os juros subirem por aqui e os bancos centrais de resto do mundo sinalizam que vão fazer o mesmo nos próximos meses.

Estratégia para investimentos Crédito: Freepik

Em um momento em que as previsões são de aumento da Selic para controle da inflação, os títulos pós-fixados tendem a aproveitar a curva ascendente dos juros dos próximos meses, por exemplo.

Existem produtos que já estão com taxas pré-fixadas altas, na casa de 10% ao ano, assim como há uma tendência de que o mercado estará volátil, como já está, até outubro de 2022.

As decisões dos investidores deverão ser reavaliadas com base no cenário político e econômico no período. Dependendo de quem for o candidato à frente nas pesquisas e da reação do mercado, essa curva de juros poderá cair. Confira, abaixo, o beabá dos investimentos em tempos de incertezas: