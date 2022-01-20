Você quer investir em ações? Saiba como começar

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Há algumas pessoas que, mesmo sendo investidores iniciantes, têm uma visão mais arrojada, ou seja, acreditam que podem aceitar ou suportar mais volatilidade, ou uma oscilação maior dos seus investimentos, com o objetivo de obter um retorno mais robusto no longo prazo. E esses novos investidores tomam a decisão de já iniciar a sua jornada de investimentos pela Renda Variável, comprando ações.

Neste caso, há algumas questões que precisam ser observadas. A primeira delas é o investimento mínimo necessário para investir em ações. Uma alternativa é comprar fundos de ações.

Existem alguns bons fundos de boas gestoras que podem ser acessados com aplicação mínima de até R$ 500 reais, por exemplo. Ideal é que neste caso a taxa de administração seja de até 2% ao ano, e até 20% de taxa de performance, sobre a rentabilidade que supere o índice Ibovespa.

Outra alternativa é comprar diretamente em Bolsa através de uma corretora. Neste caso, o ideal é comprar um lote padrão, de 100 ações, cujo preço depende da cotação dessa ação em Bolsa.

Existem ações cujo lote padrão, que podemos considerar o valor mínimo ideal para investir, é de cerca de R$ 1.000 reais ou menos, mas existem outras ações cujo lote padrão custa R$ 2 mil, R$ 3 mil, até cerca de 10 mil reais. E neste caso, a facilidade de comprar lotes de ações vai depender do valor que o investidor tenha disponível para investimento.

E por fim, é necessário entender o que comprar. Em quais ativos investir?

No caso de fundos de ações, essa decisão é delegada para a gestora do fundo, é pra isso que ela cobra uma taxa de administração, para tomar as decisões por você. É mais cômodo para o investidor.

No caso de ações em Bolsa, a decisão é muito mais complexa e depende de analisar quais ações estão mais atrativas. Neste caso, a dica é procurar ajuda. As instituições financeiras costumam indicar ações para compra, e também é possível assinar relatórios de casas de análise credenciadas pela CVM para exercerem a atividade de recomendar ações.

Mas de uma forma geral, lembre-se que comprar uma ação é comprar uma expectativa de retorno através de lucros e dividendos. Neste caso, quão mais lucrativa for a empresa, e quão maior for o crescimento do seu lucro, melhor será o retorno que o investidor terá ao comprar aquela ação.