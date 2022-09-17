Empreendedor informal de Vila Velha pode solicitar crédito por app para crescer

Empreendedores formais e informais de Vila Velha agora podem solicitar empréstimo para investir em seu negócio sem sair de casa, através do programa Nosso Crédito da Prefeitura de Vila Velha. Essa nova plataforma traz para os empreendedores mais praticidade e agilidade no acesso à Linha de Crédito, com juros mais baixos do que os praticados no mercado.

O empreendedor poderá solicitar o crédito no valor de R$ 200 a R$ 21.000,00 e quitar em até 36 parcelas, com uma taxa de juros de 0,99% ao mês a 1,50% ao mês. Além disso, o empreendedor tem até seis meses para começar a pagar.

Crédito na palma da mão em Vila Velha Crédito: Rubia Medina / PMVV

O empresário Leonardo da Cruz solicitou o microcrédito 100% digital e aprovou a praticidade. “O programa de financiamento é muito prático e com juros baixos. Consegui adquirir o crédito dentro da minha própria casa, só precisei ir ao banco assinar o contrato. As Linhas de Crédito estão aí para as pessoas que estão precisando dar um 'up' na empresa, vale a pena’’, ressaltou Leonardo.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, essa plataforma é mais um incentivo ao empreendedor para alavancar os negócios: “Muitos não têm tempo para largar os empreendimentos e resolver burocracia de linha de crédito. Com essa plataforma, os empreendedores poderão ter crédito compatível para investir no negócio. Queremos que os empreendedores cresçam cada vez mais”, expressa.

O QUE É NECESSÁRIO PARA TER ACESSO AO CRÉDITO?

Ter um negócio (formal ou informal)



Ter um rendimento inferior a R$ 360 mil no último ano



Possuir um avalista com comprovação de renda



Não ter restrição no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)



Ter mais de seis meses de experiência na área, no setor formal ou informal

COMO SOLICITAR O CRÉDITO?

O crédito poderá ser realizado através do celular ou de um computador. Basta acessar o link do painel: Nosso Crédito

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR O CRÉDITO

01 1º PASSO O empreendedor deve acessar o site e clicar em SAIBA MAIS para conhecer as opões de Linha de Crédito do programa. 02 2º PASSO Em seguida, o empreendedor poderá clicar em SOLICITAR para escolher a Linha de Crédito que melhor se encaixa e selecionar o seu enquadramento. 03 3º PASSO O tomador informa o valor solicitado e preenche os dados obrigatórios para enviar sua ficha para a pré-análise do banco. 04 ATENÇÃO! Caso seja correntista do Banestes, poderá escolher a sua agência de relacionamento para dar início à análise. Não o sendo, deverá escolher uma das noves agências no munícipio de Vila Velha: Coqueiral de Itaparica, Ibes, Itapuã, São Torquato, Centro, Glória, Cobilândia, Terra Vermelha ou Shopping Vila Velha. 05 Informações do NossoCrédito Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h. Ligação e WhatsApp: 27 3139-9452. Endereço: Rod. do Sol, 5000 - Shopping Boulevard (Sub Solo A, Vila Velha - ES, 29103-000).

Após esse passo a passo, é só acompanhar o andamento da sua solicitação pelo painel de microcrédito.

Se for empresa e microempresa, com a Linha de Crédito Acelera o valor é diferenciado e o atendimento é feito através do telefone 27 3139-9452, por ligação ou whatsapp. O crédito poderá ser de até R$ 300.000,00. As taxas de juros ficam entre 1,82% a 1,97% e as parcelas poderão ser quitadas em até 72 meses, também podendo começar a pagar em até seis meses.