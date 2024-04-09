Qual é o seu futuro financeiro?

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Existe um futuro para todos e, dentro dele, há um futuro financeiro. No futuro, as áreas não mudam: pessoal, profissional, espiritual, mental, financeira, social, familiar. O que muda é a intensidade e a quantidade.

A pergunta do título é uma provocação para enfatizar que, dentro do cérebro, existe um futuro financeiro e ele pertence a você.

A partir disso, é preciso trabalhar o humor e a percepção da realidade. Se o ser humano fica mal-humorado, há um ruído mental que o faz perceber tudo como negativo, inclusive o futuro. Isso pode dar vazão ao consumismo. Se o indivíduo dorme e acorda bem, ouve o canto dos pássaros e enxerga tudo com os olhos do coração, a tendência é de uma gratidão pelo hoje e uma sensação de um futuro maravilhoso. O que pode gerar economia para viver feliz por muitos e muitos anos.

Os exemplos acima não são taxativos. O mal-humorado pode não gastar e o bem-humorado pode fazê-lo. A questão é provar que o humor, os sentimentos e as demais abstrações, com certeza, geram ruídos que interferem nas decisões financeiras presentes que afetam o futuro.

Segundo o Prêmio Nobel Daniel Kahneman, o pessimismo está impregnado em nós como uma forma de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Em “Ruídos”, sua recente obra, Kahneman fala como nosso humor interfere diretamente em nossas decisões e como isso é perigoso em tantas áreas, como as do Direito, das Ciências Biomédicas e das Finanças. Decisões afetam vidas. Imagine um juiz que, na noite anterior, dormiu com muita raiva porque seu time de futebol perdeu. A tendência é que quem passar pela sua frente no próximo dia, ou nos próximos dias, sofra muitas consequências.

Esses fatos foram contabilizados e observados em um estudo gigantesco, que comprova como diversos ruídos, em diferentes áreas, tornam a vida de tantos mais difícil.

Embora o pessimismo seja importante na sobrevivência humana, é notável que no longo prazo o otimismo anda lado a lado com a razão e traz uma série de atos bem-sucedidos.

Ouso dizer que o dinheiro não gosta de pessimistas, reclamões e carrancudos.

Portanto, entender que dentro de cada pessoa há um caldeirão de ruídos torna a vida mais suave para compreender o próximo, diminuir erros de julgamento e focar no que é bom. Não se trata de eliminar o ruim. É só digerir e focar no bom. É como estar cansado de tanto caminhar na floresta, no meio da chuva, com fome e com medo. É preciso parar, respirar, digerir a cena, respirar de novo, inspirar profundamente, expirar, olhar o mapa (a bússola ou o céu) e continuar, porque uma hora você chegará em lugar seguro.