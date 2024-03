Mês do Consumidor, IPTU, IPVA, IR: o que fazer com as contas?

A maioria dos brasileiros ainda está pagando prestações das compras da Black Friday, do Natal, do início de ano e do carnaval. O que fazer com a tentação de aproveitar as promoções do Mês do Consumidor e as obrigações de março, abril e maio?



O primeiro passo é listar as datas limites, os prazos. Anote a data de vencimento do IPTU, do IPVA e da DIRPF.



O segundo é analisar se você poderá aproveitar os descontos oferecidos para pagamento de cota única do IPTU e do IPVA/Licenciamento. Se puder pagar à vista, sugiro que o faça.