5 opções de investimentos isentos de Imposto de Renda

05

Ganho com venda de ações até R$ 20 mil

No mercado de ações, a venda de ações com valor total de até R$ 20 mil em um mês está isenta de Imposto de Renda. Isso pode ser uma oportunidade para investidores iniciantes começarem a se familiarizar com o mercado de capitais sem se preocupar com a tributação sobre os ganhos de capital.