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Mudanças nas leis

O impacto da reforma tributária na economia brasileira

Uma das promessas da reforma é o aumento da produtividade ao simplificar o sistema tributário e eliminar redundâncias e burocracias, dando mais agilidade às operações

Públicado em 

14 nov 2023 às 09:42

Colunista

Reforma tributária, impostos
Ilustração de reforma tributária Crédito: Thiago Fagundes/Agência Câmara
A reforma tributária é um tema central para a economia brasileira, despertando a atenção de especialistas, empresários e cidadãos. Sua importância reside na busca por um sistema mais eficiente, justo e capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Neste artigo, exploraremos os principais aspectos dessa reforma, destacando seus objetivos e as mudanças recentemente aprovadas pelo Senado federal.
A reforma contempla um conjunto de mudanças nas leis que regem a arrecadação de tributos no país. Seus principais objetivos incluem simplificar o sistema, reduzir a carga tributária sobre empresas e estimular o investimento e o crescimento econômico.
Recentemente aprovada pelo Senado, a reforma tributária apresenta pontos cruciais que podem moldar o cenário econômico brasileiro. A simplificação do sistema e a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) são algumas das mudanças que prometem impactar significativamente a economia.
Produtividade:
Uma das promessas da reforma tributária é o aumento da produtividade. Ao simplificar o sistema tributário, eliminando redundâncias e burocracias, espera-se que as empresas tenham mais agilidade em suas operações. A redução da tributação sobre o consumo também pode impulsionar setores específicos, aumentando sua produtividade.
Além disso, a simplificação do sistema pode proporcionar às empresas mais tempo e recursos para focar em suas atividades principais, o que contribui para uma maior eficiência operacional.
Investimento:
A reforma busca incentivar os investimentos na economia. A redução da carga tributária sobre os investimentos e a criação de incentivos fiscais são estratégias que visam atrair mais recursos para setores estratégicos. Empresas podem se beneficiar de uma tributação mais amigável, incentivando-as a expandir operações e investir em inovação.
A expectativa é que, com uma carga tributária mais equilibrada, o ambiente de negócios no Brasil se torne mais atraente para investidores nacionais e estrangeiros.
Crescimento:
A relação entre a reforma tributária e o crescimento econômico é direta. Ao aumentar a produtividade e atrair investimentos, a economia brasileira pode experimentar um crescimento mais sustentável. A redução da burocracia e a simplificação do sistema podem impulsionar a competitividade das empresas, tanto no mercado interno quanto no externo.
O crescimento econômico, por sua vez, pode resultar em mais empregos, aumento da renda da população e uma melhoria geral nas condições de vida.
Em resumo, a reforma tributária apresenta-se como um instrumento essencial para moldar o futuro da economia brasileira. Porém, embora haja expectativas otimistas, a dimensão do impacto da reforma na economia brasileira ainda não pode ser completamente antecipado.
Além disso, a reforma ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo presidente da República. É possível que o texto seja alterado antes da aprovação final.

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