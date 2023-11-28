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O Pix e a transformação digital dos meios de pagamento

Segundo o Banco Central, mais de 4 bilhões de transações foram realizadas via Pix em outubro, consolidando sua posição como um meio de pagamento confiável e eficiente

Públicado em 

28 nov 2023 às 07:43
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Pix
Pix completou três anos de lançamento em novembro Crédito: Banco Central/Divulgação
Em novembro de 2023, o Pix - sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil - celebra três anos de seu lançamento. Desde sua chegada, essa plataforma revolucionária tem deixado uma marca permanente na maneira como os brasileiros lidam com suas transações financeiras diárias.
Nesse período, o Pix alcançou um crescimento impressionante. De acordo com informações do Banco Central, mais de 4 bilhões de transações foram realizadas via Pix somente no mês passado (outubro), representando um aumento superior a 300% em 12 meses. Isso não só demonstra a ampla adoção da plataforma pelos usuários, mas também consolida sua posição como um meio de pagamento confiável e eficiente.
Uma das características mais marcantes do Pix é a sua agilidade. Durante esses três anos, bilhões de transferências e pagamentos foram processados em questão de segundos, sem as limitações dos tradicionais horários bancários. Essa rapidez não apenas agiliza as transações comerciais, mas também impacta diretamente a vida financeira dos brasileiros, oferecendo praticidade e conveniência.
O valor das transações superou a marca mensal de R$ 1 trilhão em setembro de 2022. Desde então, o volume mensal só cresce, chegando a R$ 1,67 trilhão em outubro de 2023.
Os custos reduzidos das transações via Pix, comparados a métodos tradicionais como TED e DOC, representam uma economia significativa para indivíduos e empresas. Enquanto uma transferência por TED pode custar pelo menos R$ 10, as transações via Pix são tarifadas em valores consideravelmente menores, ou até mesmo gratuitas, impactando positivamente o bolso dos usuários.
Outro ponto crucial é a segurança oferecida pelo Pix. Durante esses três anos, a plataforma se destacou por seus sistemas robustos de comunicação e processamento, garantindo a integridade das transações e a confiança dos usuários.
A evolução do Pix não se restringe apenas aos números. Ele representa uma mudança na mentalidade e na maneira como os brasileiros encaram as transações financeiras. Sua flexibilidade, rapidez e eficiência estão transformando o cenário financeiro do país, contribuindo para uma economia mais ágil e inclusiva.

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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