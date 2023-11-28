O Pix e a transformação digital dos meios de pagamento

Pix completou três anos de lançamento em novembro Crédito: Banco Central/Divulgação

Em novembro de 2023, o Pix - sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil - celebra três anos de seu lançamento. Desde sua chegada, essa plataforma revolucionária tem deixado uma marca permanente na maneira como os brasileiros lidam com suas transações financeiras diárias.

Nesse período, o Pix alcançou um crescimento impressionante. De acordo com informações do Banco Central, mais de 4 bilhões de transações foram realizadas via Pix somente no mês passado (outubro), representando um aumento superior a 300% em 12 meses. Isso não só demonstra a ampla adoção da plataforma pelos usuários, mas também consolida sua posição como um meio de pagamento confiável e eficiente.

Uma das características mais marcantes do Pix é a sua agilidade. Durante esses três anos, bilhões de transferências e pagamentos foram processados em questão de segundos, sem as limitações dos tradicionais horários bancários. Essa rapidez não apenas agiliza as transações comerciais, mas também impacta diretamente a vida financeira dos brasileiros, oferecendo praticidade e conveniência.

O valor das transações superou a marca mensal de R$ 1 trilhão em setembro de 2022. Desde então, o volume mensal só cresce, chegando a R$ 1,67 trilhão em outubro de 2023.

Os custos reduzidos das transações via Pix, comparados a métodos tradicionais como TED e DOC, representam uma economia significativa para indivíduos e empresas. Enquanto uma transferência por TED pode custar pelo menos R$ 10, as transações via Pix são tarifadas em valores consideravelmente menores, ou até mesmo gratuitas, impactando positivamente o bolso dos usuários.

Outro ponto crucial é a segurança oferecida pelo Pix. Durante esses três anos, a plataforma se destacou por seus sistemas robustos de comunicação e processamento, garantindo a integridade das transações e a confiança dos usuários.