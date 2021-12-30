Xô, flacidez! Top 4 tratamentos para você chegar com tudo no verão

Quem quer curtir o verão existem técnicas certas para diminuir manchas, celulite, flacidez, gordura localizadas e muito mais Crédito: Shutterstock

A estação mais quente do ano já chegou e é quando praia, piscina e passeios ao ar livre viram o destaque na programação. Tem as festas de fim de ano, que pedem altas produções. E é quando a gente troca a calça pelo short, saia ou vestido. O biquíni assume o protagonismo.

Por isso, quem anda meio brigado com o espelho tenta descobrir uma forma de melhorar o visual e curtir o verão mais livremente. Existem técnicas certas para diminuir celulite, flacidez, gordura localizada, manchas...

Sim, ainda dá tempo, como lembra a dermatologista e dentista Priscila Passamani: "Sem dúvida, é uma época de aumento na procura por procedimentos estéticos".

A dermatologista e dentista Priscila Passamani afirma que ainda dá tempo de melhorar o visual para o verão Crédito: Priscila Passamani/Divulgação

TOP 1: ULTRASSOM MACRO E MICROFOCADO

Uma opção eficaz e segura é o ultrassom macro e microfocado. O ultrassom microfocado consiste no seguinte: o aparelho tem ponteiras específicas para partes do corpo e que emitem uma energia focada em um ponto abaixo da superfície da pele e concentrada em uma área de cerca de 1 milímetro cúbico por ponto.

A técnica provoca um aumento da temperatura, com pequenos pontos de coagulação térmica a uma profundidade de até 5 milímetros nas camadas mais profundas da pele, sem danificar as camadas mais superficiais. Esse calor é que vai gerar uma melhora da flacidez da pele.

"O efeito é de lifting, mas de forma não-invasiva e não-cirúrgica. O número de sessões depende da necessidade de cada pele. O efeito aparece semanas depois da aplicação", afirma Priscila Passamani.

TOP 2: BIOESTIMULADORES

Uma opção é associar o tratamento aos bioestimuladores . De acordo com a dermatologista, os bioestimuladores são substâncias que auxiliam o organismo a produzir e organizar o colágeno que cada pessoa produz.

"Essas substâncias são injetadas na derme, a camada mais profunda da pele, fazendo uma bioestimulação. A pele vai ficando mais firme, com mais sustentação. Podem ser usados não só na face, mas também em regiões como pescoço, abdômen, bumbum, interno de coxa e até nas mãos".

Ultrassom e bioestimulador são excelentes em conjunto. "Os dois juntos 'colam' a pele. São ótimos tanto para prevenção quanto para tratamento de flacidez da pele, tanto da face e do corpo. Podem ser feitas de uma a três sessões, dependendo de cada caso", cita Priscila.

A celulite, que parece um dos pontos mais difíceis de tratar, também pode ser amenizada. "A celulite é formada num processo. Tem a perda de colágeno, com acúmulo de gordura, flacidez... Vão formando traves fibróticas com gordura acumulada, deixando a pele ondulada. Para quebrar isso, é preciso fazer um conjunto de procedimentos, que vão além da perda de gordura por meio de técnicas esvaziadoras, para, depois, injetar os bioestimuladores para estruturação das fibras colágenas que estão desorganizadas e formação de fibras novas. Outras tecnologias vão melhorar essas fibras e a musculatura", explica a especialista.

TOP 3: RADIOFREQUÊNCIA

radiofrequência é uma técnica que conquistou centros de estética e clínicas dermatológicas em todo o mundo por sua segurança e efetividade. "É um procedimento pouco invasivo, seguro e indolor que utiliza ondas eletromagnéticas para estimular o colágeno da pele e a construção de novas fibras de colágeno, deixando a pele mais rejuvenescida. Podem ser feitas de seis a oito sessões, de acordo com o grau de flacidez ", pontua a especialista.

TOP 4: LASER

Outro procedimento top nas clínicas é o laser , uma tecnologia que penetra na parte mais profunda da derme e consegue estimular o colágeno. “São utilizadas de duas a três sessões, de acordo com a indicação e a área a ser tratada”, afirma a especialista

PREFERIDO DOS HOMENS

Eles também estão atentos à vaidade. De acordo com a médica, a presença dos homens nos consultórios dermatológicos mais que dobrou nos últimos tempos.

"Eles querem se ver mais jovens, mais belos, com menos rugas de expressão, com aspecto menos cansado. O ultrassom com os bioestimuladores é um dos queridinhos, além da toxina botulínica para amenizar rugas e dos preenchedores para dar uma masculinizada na face e retirar o aspecto cansado".

A boa notícia, segundo a dermatologista, é que esses tratamentos podem ser feitos no verão, pois nenhum deles agride a camada superficial da pele, não descamam, não queimam. "São tecnologias que atuam na camada mais profunda da pele, agindo de dentro para fora.

O ultrassom ajuda a reduzir a flacidez da pele Crédito: Shutterstock

HÁBITOS SAUDÁVEIS

Na mesma clínica, a endocrinologista Gisele Moulin reforça o time que ajuda a clientela, masculina e feminina, a ficar com tudo em cima para encarar as delícias do verão.

Ela ressalta que esses tratamentos estéticos, para terem uma efetividade maior, precisam de aliados como dieta e exercício físico. "Sem eles, os tratamentos acabam não proporcionando o resultado ideal. Os pacientes criam expectativas muito grandes. Mas se não fizerem a parte deles, os aparelhos, sozinhos, não vão dar o resultado que esperam".

O estilo de vida, com hábitos saudáveis, vai ser parte importante desse embelezamento. Assim, a alimentação, diz Gisele, deve valorizar hortaliças, legumes, verduras, frutas e grãos. Ingerir água na quantidade adequada também é fundamental. "Não há uma regra. Mas, em geral, deve-se beber de dois a três litros de água por dia para ter uma boa hidratação da pele e um bom funcionamento do metabolismo".

O exercício físico, segundo a endocrinologista, deve priorizar os que fortalecem a musculatura e os chamados cardiometabólicos, como corrida, pedalada, natação. "São atividades que estimulam muito a queima calórica. Muitas vezes, os procedimentos estéticos vão fazer mais efeito se antes houver uma perda de peso", destaca ela.

A clínica Priscila Passamani conta com um time especializado de profissionais para garantir os melhores procedimentos estéticos ao cliente Crédito: Priscila Passamani/Divulgação