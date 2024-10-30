Websérie "Educação que Transforma": futuro profissional no eixo do ensino técnico

websérie "Educação que Transforma" (para assistir ao primeiro episódio, De um aluno disperso, alvo de preocupação da família e da direção escolar, a um estudante focado que já escolheu o caminho a trilhar na carreira. Raphael Alves Costa colocou seu futuro nas engrenagens do ensino técnico, destaque neste segundo episódio da" (para assistir ao primeiro episódio, clique aqui ).

Matriculado no curso de Mecânica Industrial da Escola Arnulpho Mattos, da rede estadual do Espírito Santo, o jovem hoje fala com orgulho de suas responsabilidades profissionais, pois já tem até emprego de carteira assinada. “Sou auxiliar de PCP, responsável pelo planejamento da empresa. Acompanho todos os processos, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto acabado.”

Orgulhoso também está o pai do estudante, Raphael Alves Costa, que lembra as dificuldades do começo da jornada do filho, no ensino fundamental. “Gabriel sempre foi chamado a atenção na escola. A gente sempre tentava organizar a vida dele e não conseguia. Impressionante a mudança! O ensino técnico trouxe Gabriel para o foco. Ele mudou muito”, comemora o pai.

O coordenador do curso de Mecânica Industrial da unidade escolar, Renzo Ferrarini, aponta que essa conexão entre mercado de trabalho e ensino técnico é um dos diferenciais da carreira.

“Nosso curso tem um laboratório bem completo. A gente adequou o nosso curso ao mercado industrial. Temos um diferencial, com equipamentos novos, perto do que o mercado exige (…). Cem por cento dos nossos alunos que desejam trabalhar na área industrial conseguem alocação”, afirma o educador.

Carlos Eduardo Vancini, também aluno de Mecânica Industrial da escola, é outro jovem que também está vendo seu futuro profissional entrando nos eixos. “Fui indicado pelos professores para uma vaga de estágio. Fui selecionado. E estou prestes a ser contratado (como funcionário) pela empresa. Uma das minhas melhores escolhas foi pelo ensino técnico.”

Professora da rede estadual, Endy Albuquerque Silva informa que as parcerias têm sido fundamentais para a consolidação desse caminho na educação. “O curso técnico integra a formação teórica e prática. Atualmente, temos parceria com Senai, Senac, Sest/Senat, Ifes e Vivo. Temos também o Inovatec, que oferta de bolsas, auxílio de transporte e alimentação aos alunos.”