Websérie "Educação que Transforma": de avó para neta, o legado por um futuro melhor

“Quando mamãe morreu, meu pai me tirou do colégio e eu fui morar em casa de família. Fui trabalhar para colocar um chitão no corpo. Fiquei muito triste.”

As palavras que rememoram um passado de privações são de Ângela Maria Campista, que fala sobre a falta de oportunidade para continuar os estudos. Décadas se passaram e, novamente, uma outra morte materna se abateu sobre sua realidade.

Quando perdeu a mãe, Sabryna Caitano Campos, que é neta de Ângela, teve momentos de desânimo e luto e também acabou saindo da escola. Mas, desta vez, a história segue um desfecho bem diferente e promissor. Com o superincentivo da avó, que luta para um destino melhor para a neta, a adolescente de 15 anos fez o caminho de volta às salas de aula.

“Saber que eu nunca mais vou ver a pessoa que me deu a luz é difícil. Perdi a vontade de fazer tudo", lembra Sabryna. Mas ela pensou melhor: "Não, eu não posso ficar assim, eu preciso voltar a estudar”, conta a estudante, que está no 8º ano da rede pública estadual e sonha em se tornar uma bem-sucedida advogada.

A história da adolescente é um dos muitos capítulos do projeto Agente de Integração Escolar, implementado em 2023 pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu). A iniciativa também estimula o regresso aos estudos por meio de outras ações.

“Temos dentro da escola um agente de integração. Um jovem dentro da comunidade acompanha a frequência dos estudantes. Quando ele percebe que esse estudante está faltoso, ele liga, faz contato, envia mensagem e também visita as famílias para poder identificar e convencer da importância de esse jovem estar na sala de aula”, explica Rosângela Vargas, professora de Inglês na rede estadual.

A educadora ressalta o protagonismo do Estado em âmbito nacional. "Dentre os Estados brasileiros, o Espírito Santo se destaca com o menor índice de evasão e abandono escolar. Isso é motivo de muita celebração".