Vitória vai ofertar mais 2.447 vagas em ensino integral até o fim de 2024

Crianças se aventuram em ambiente temático do Cmei TI Carlita Correa Pereira Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Muito além de proporcionar mais horas na escola, a Educação em tempo integral tem por objetivo aprimorar a autonomia das crianças, estimular hábitos saudáveis de higiene e organização, oferecer cuidados e orientações nutricionais, além de diminuir os riscos sociais.

Em Vitória, atualmente, 4.137 estudantes fazem parte desta modalidade de ensino. No próximo ano, serão 2.447 novas vagas na capital, totalizando 6.584 vagas em 30 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

“Iniciamos essa jornada na expectativa de que pudéssemos ampliar as escolas em tempo integral. Queremos uma cidade que seja de fato educadora. Temos um olhar muito sensível para a educação, pois sabemos a diferença que a educação de qualidade faz na vida de nossas crianças e adolescentes”, destaca o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini.

Eleita a primeira capital do País em Educação pelo Ranking Connected Smart Cities, Vitória terá em 2024 mais duas Emefs e cinco Cmeis em tempo integral, além de seis Cmeis em transição, nos quais 50% das matrículas serão destinadas ao tempo parcial e 50% ao tempo integral.

“Sair de quatro escolas e chegar a 30, praticamente um terço da nossa rede, é um salto importantíssimo para a cidade”, destaca a secretária de educação, Juliana Rohsner.

Para ser tempo integral, uma unidade de ensino precisa oferecer pelo menos sete horas diárias de atividades. Em Vitória, a carga horária é de nove horas. A cidade se tornou modelo e um case de sucesso no Brasil, principalmente por permitir que crianças a partir de seis meses já possam ser devidamente acolhidas e cuidadas nestas instituições.

“ Tudo isso exige uma série de medidas e investimentos, desde a capacitação dos profissionais até toda a estrutura física adequada. Nas escolas em tempo integral, os estudantes recebem, por exemplo, até 70% do que necessitam nutricionalmente em todo um dia. Eles possuem materiais didáticos, atividades além da sala de aula, que potencializam seu desenvolvimento. É, realmente, algo transformador e importantíssimo”, completa Roshner.

Estudantes do tempo integral observam metamorfose das borboletas Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A ampliação de vagas em Vitória ocorre em menos de três anos. Quando a atual gestão assumiu o governo da capital, em janeiro de 2021, o município contava com quatro unidades de ensino em tempo integral. No dia 29 de setembro daquele mesmo ano, foi sancionada a lei que instituiu e regulamentou o ensino de tempo integral nos Cmeis, o que possibilitou a expansão dessa modalidade de ensino. A rede municipal de ensino passou então de quatro para sete unidades atendendo em tempo integral. Em 2022, mais três unidades de ensino iniciaram o ano atendendo em tempo integral, chegando a um total de dez.

Já em 2023, mais sete unidades de ensino iniciaram o ano letivo na modalidade tempo integral, alcançando a marca de 17 escolas. Para 2024, Vitória contará com mais duas Emefs e cinco Cmeis em tempo integral, além de seis Cmeis em transição, totalizando 30.

Escolas que passarão a ofertar tempo integral

Emefs Edna de Mattos Siqueira Gaudio, em Jesus de Nazareth

Emef José Áureo Monjardim, em Fradinhos

Cmeis Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont

Cmei Carlos Alberto Martinelli de Souza, em Gurigica

Cmei Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro

Cmei Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi

Cmei Doutor Denizar Santos, na Ilha do Príncipe

Escolas que estarão em fase de transição

Cmei Maria Nazareth Menegueli, em Andorinhas

Cmei Magnólia Dias Miranda Cunha, na Ilha das Caieiras

Cmei Padre Giovanni Bartesaghi, na Ilha das Caieiras

Cmei Eldina Maria Soares Braga, no bairro Grande Vitória

Cmei Rubens Duarte de Albuquerque, no Alto Itararé

Cmei Doutor Thomaz Tommasi, em Joana D´Arc.

Mais tranquilidade e aprendizados

Até o ano passado, a enfermeira Anne Costa e o policial Gabriel Moraes tinham de trocar escalas e fazer muitos malabarismo para conseguir estar com a filha Ivy Barros, de 3 anos, que só estudava pela manhã.

“Eram várias trocas de turno e muito esforço para estar com a filha sempre que necessário”, conta Anne.

A oferta do tempo integral neste ano, no Cmei Carlita Pereira, trouxe tranquilidade à família.

“A Ivy ama a escola e sente muita falta até mesmo no fim de semana. Eles fazem várias atividades lúdicas no tempo que estão lá. Nesta semana, fomos recebidos com um lindo teatro. Como pais, ficamos mais tranquilos e felizes por ela estar sendo tão bem cuidada, com um currículo rico”, agradece a mãe.

Currículo integrado e tempo aproveitado

Um diferencial da escola em tempo integral é poder ofertar um currículo integrado que busca o desenvolvimento de diferentes linguagens, conhecimentos e princípios, priorizando a participação ativa e o protagonismo das crianças.

Na Educação Infantil, que atende a crianças de 6 meses a 5 anos de idade – nos segmentos creche e pré-escola –, o currículo inclui o acolhimento da criança na unidade de ensino; o momento integrador, que envolve o banho, a higienização e o descanso; os ambientes temáticos, que são espaços de aprendizagem ocupados pelas crianças com contextos preparados pelos professores; e as oficinas temáticas – mais presentes na pré-escola –, em que a criança tem autonomia para escolher em qual ela quer participar fazendo sua própria inscrição.

Projeto de leitura cativa estudantes da Emef TI Professora Eunice Pereira Silveira Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Já no Ensino Fundamental, que atende estudantes de 6 a 14 anos de idade, o currículo integrado articula tanto os componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com as disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Educação Física, Arte, Ciências, Geografia, Matemática e História, quanto a parte diversificada, que compreende as práticas educativas, que são a Tutoria e o Acolhimento, e as metodologias de êxito, que são o Projeto de Vida, o Protagonismo, a Educação Científica e Tecnológica, a Orientação de Estudos e as Disciplinas Eletivas.

O Projeto de Vida é o eixo estruturante da escola em tempo integral e a construção dele, por parte do estudante, deve considerar a reflexão sobre seus sonhos e planos, partindo de quem ele é e aonde ele deseja chegar. As aulas de Projeto de Vida são ofertadas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Como funcionam os Cmeis em tempo integral:

Público-alvo: Crianças de 6 meses a 5 anos de idade, ou seja, segmentos creche (6 meses a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos)

Horários: 7h Acolhimento Diário (20min); 5 horas para desenvolvimento dos projetos e oficinas temáticas (divididos em momentos curtos); 2 horas e 20 minutos para o momento integrador (banho, descanso e/ou jogos e brincadeiras); 40 minutos para almoço e jantar (20 minutos cada), dois momentos de lanche (20 minutos cada); Saída: 16h

Como funcionam as Emefs TI

Público-alvo: Estudantes de 6 a 14 anos de idade

Horários: 7h Acolhimento (20min); Colação (10 minutos); dois recreios (20min), um de manhã e outro à tarde; almoço (1h e 10min), 8 aulas (50min), Saída: 16h

Ambientes de aprendizagem: Salas temáticas, laboratório de informática, biblioteca, espaços de êxito.

Metodologias: Orientação de Estudos, Eletivas, Protagonismo, Educação Científica e Tecnológica, Projeto de Vida.

Práticas educativas: Acolhimento e Tutoria.