Vitória terá apresentação única do show “Queen Celebration in Concert”

O cantor André Abreu é quem dá vida ao imortal Freddie Mercury, em um resgate histórico com momentos importantes da banda britânica Crédito: Kathrein Lehman/Weberson Rodrigues/Divulgação

Completando 52 anos de carreira, em 2022, a lendária banda Queen é um fenômeno mundial que atravessa gerações. Liderada por Freddie Mercury, figura emblemática nos palcos e fora deles - que nos deixou há exatos 30 anos -, o grupo de rock britânico tem sua trajetória musical contada no show “Queen Celebration in Concert”, que será realizado em Vitória. O show-tributo à banda inglesa acontece no dia 19 de março, às 21 horas, em uma apresentação única.

Um espetáculo digno dos grandes musicais do mundo, capaz de despertar as mais fortes emoções e sentimentos a partir de uma musicalidade única e particular. Performances eletrizantes, figurinos impecáveis e a mistura do rock com o erudito arrancam suspiros e, claro, lágrimas.

O cantor André Abreu é quem dá vida ao imortal Freddie Mercury, em um resgate histórico com momentos importantes da banda britânica. Abreu é considerado um dos maiores intérpretes de Mercury, por conta de sua qualidade, afinação e extensão vocal como cantor. E ele também é multi-instrumentista, compositor e produtor musical e no show, usará figurinos clássicos do cantor, que morreu em 1991.

Em sua interpretação, André Abreu reconstitui cenas do imaginário afetivo do público em uma homenagem ao cantor, seu ídolo desde antes de sequer entender a dimensão e o alcance que o astro internacional tem na música mundial.

Completa o time o guitarrista Danilo Toledo, que executa os solos de Brian May, o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva Crédito: Kathrein Lehman/Weberson Rodrigues/Divulgação

“É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs. A forma que encontramos para dar sequência a obra atemporal e genial do Queen”, conta Abreu, que tinha ainda três anos de idade quando Freddie morreu.

Completa o time o guitarrista Danilo Toledo, que executa os solos de Brian May, o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva que juntos buscam levar para o palco a mesma energia contagiante das apresentações históricas do quarteto britânico. A banda é acompanhada por uma orquestra formada por 14 músicos sob a regência do maestro André Repizo.

CENÁRIO E FIGURINOS

Formado em 1970 por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), o Queen marcou época e se tornou uma banda cultuada até os dias de hoje, canções que são lembradas e celebradas por todas as tribos e gerações.

E no teatro o público é convidado a reviver momentos inesquecíveis da banda, em uma hora e meia de espetáculo, que resgata trechos marcantes de turnês e shows memoráveis, dentre eles, Queen Live at Wembley Stadium, de 1986.

O público é convidado a reviver momentos inesquecíveis da banda, em uma hora e meia de espetáculo, que resgata trechos marcantes de turnês e shows Crédito: Kathrein Lehman/Weberson Rodrigues/Divulgação

O cenário é assinado por Esteban Grossy e os figurinos, ricos em detalhes, idealizados pelo próprio André Abreu. A intenção é reproduzir toda a atmosfera de canções que alcançaram as paradas de sucesso, como “Love of my Life”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Radio Gaga”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Don't Stop Me Now”, “Somebody to Love” e “Another One Bites the Dust”.

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda, a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos pelo site da Sympla . O show acontece no Espaço Patrick Ribeiro, localizado no Aeroporto de Vitória, na Capital, no dia 19 de março, a partir das 21 horas.

QUEEN CELEBRATION IN CONCERT

Em sua interpretação, André Abreu reconstitui cenas do imaginário afetivo do público em uma homenagem ao cantor Crédito: Kathrein Lehman/Weberson Rodrigues/Divulgação