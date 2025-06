Conteúdo de Marca

Videocast Pelo Mercado: Arroz Sepé homenageia diversidade cultural do Brasil com campanha nacional

Conheça a campanha Sabores do Brasil e saiba mais sobre a expansão da marca no novo episódio do videocast Pelo Mercado

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:07

Se tem um alimento que não pode faltar na mesa dos brasileiros, é o arroz. No Espírito Santo, não dá para falar de arroz sem falar da Sepé, que está presente não só na lembrança como também na mesa da maioria dos capixabas. Inclusive, em 2025 ela foi a primeira colocada na categoria “Arroz” no Recall de Marcas A Gazeta.>

A marca, inclusive, desenvolveu uma campanha que celebra a diversidade cultural e culinária do país: a Sabores do Brasil. Para falar mais sobre a iniciativa, o repórter da coluna Pelo Mercado, Douglas Motta, conversou com a assessora de Comunicação e Marketing da Arroz Sepé, Juliana Graebner, no novo episódio do videocast da coluna. >

“Sabemos que o arroz é um prato que está diariamente na mesa dos brasileiros, é muito versátil e alimenta as famílias. Então nada melhor do que trazer essa diversidade cultural do nosso país, que de Norte a Sul tem receitas com temperos, sabores e acompanhamentos que são diferentes em cada lugar”, destacou a assessora.>

A campanha Sabores do Brasil foi um dos assuntos tratados no novo episódio do Videocast Pelo Mercado, que contou com a participação da assessora de Comunicação e Marketing da Arroz Sepé, Juliana Graebner Crédito: Philipe Ferreira

Juliana também falou sobre as estratégias da marca no mercado – tanto capixaba quanto nacional –, incluindo uma novidade que estreou no Espírito Santo e acompanha muito bem o arroz: o Feijão Sepé. >

Além disso, o papel do cooperativismo no crescimento da marca, a recuperação após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 e os planos para o futuro foram outros assuntos deste bate-papo.>

Confira o episódio completo no vídeo acima. >

Arroz Sepé

