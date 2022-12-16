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Vídeo: cooperativa em São Mateus ajuda famílias a diversificar renda

Grupo tem padaria e fábrica de polpa de frutas, melhorando condições de vida através do  trabalho. Conheça esta história que alia empreendedorismo e preocupação social

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 16:33

Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

16 dez 2022 às 16:33
Em Nestor Gomes, distrito de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, o plantio de café e pimenta-do-reino predomina. Nos períodos de alta, os agricultores se beneficiam com a venda desses produtos, mas, em épocas de desvalorização, o sustento das famílias pode ficar comprometido. Pensando nisso, uma cooperativa de agricultura familiar vem incentivando a diversificação de culturas na região para fortalecer a renda dos trabalhadores. Conheça esta história que alia empreendedorismo e preocupação social.

Assista à videorreportagem

Este conteúdo de marca foi produzido por João Vitor Castro, Lívia Bonatto e Mikaella Mozer, alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo. O trabalho faz parte do projeto Residente Sombra, uma das atividades inseridas nesta edição 2022 do programa. A matéria teve a orientação da editora Andréia Pegoretti e do coordenador do curso, Eduardo Fachetti.

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