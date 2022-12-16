Vídeo: cooperativa em São Mateus ajuda famílias a diversificar renda

Em Nestor Gomes, distrito de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, o plantio de café e pimenta-do-reino predomina. Nos períodos de alta, os agricultores se beneficiam com a venda desses produtos, mas, em épocas de desvalorização, o sustento das famílias pode ficar comprometido. Pensando nisso, uma cooperativa de agricultura familiar vem incentivando a diversificação de culturas na região para fortalecer a renda dos trabalhadores. Conheça esta história que alia empreendedorismo e preocupação social.