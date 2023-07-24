Viana comemora 161 anos e investe em inovação e infraestrutura

De acordo com o prefeito Wanderson Bueno, ainda há previsão para a instalação de novas empresas no município Crédito: Kaio Torres

Se a cultura é uma marca impressa na história de Viana, a inovação faz parte do futuro e é esse um dos pontos de foco para os próximos anos. Completando 161 anos no dia 23 de junho, a cidade que tem se destacado no mercado capixaba com o seu desenvolvimento recente, mira em projetos e investimentos que valorizem a tradição do município, o empreendedorismo, a saúde, a segurança e vários outros projetos a fim de proporcionar oportunidades.

Para comemorar, no dia do aniversário da cidade foi realizada a 22ª Caminhada Ecocultural em Viana Sede. Foram 13 km de distância percorridos tanto a pé quanto de bicicleta com familiares e amigos para desfrutar das paisagens do município, uma programação totalmente aberta ao público.

A linha de chegada foi em Araçatiba, um local histórico e reduto de um símbolo antigo da cultura de Viana, a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, patrimônio tombado que está sendo revitalizado.

Para comemorar, no dia do aniversário da cidade foi realizada a 22ª Caminhada Ecocultural Crédito: Dayane Botelho / Secom Viana

Com mais de 300 obras no município em dois anos e meio, a cidade se prepara para atingir uma marca inédita de entregar 100% de infraestrutura nos bairros com iluminação de LED, drenagem, pavimentação, abrigos de ônibus, paisagismo e Central de Serviços 156.

Quem confirma isso é o prefeito Wanderson Bueno, que também reforça a prioridade por investimentos em saúde com a reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a informatização de diversos processos para melhorar o atendimento e qualidade dos serviços prestados.

“Montamos uma programação de 31 dias com muitas atividades pela cidade e também anunciamos ou entregamos, apenas neste mês, mais 60 obras com o objetivo de levar mais qualidade de vida às pessoas”, destaca o prefeito.

De acordo com Wanderson Bueno, ainda há previsão para a instalação de novas empresas no município, o que vai ajudar na valorização da região, assim como promover a geração de novas oportunidades de emprego.

Um exemplo é a implantação do primeiro polo cervejeiro público do país, que deve movimentar também o turismo de experiência no município. A administração municipal iniciou o projeto realizando pesquisas com o lúpulo, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, de Vila Velha, e publicou um pacote de medidas e incentivos para que as empresas do ramo se desenvolvam na cidade.

"Viana se tornou a capital estadual da logística e temos recebido muitos investimentos nos últimos anos devido a localização estratégica próxima a duas rodovias importantes, a BR 262 e a BR 101, que facilitam a nossa mobilidade e um melhor ambiente de negócios" Wanderson Bueno - Prefeito de Viana

Os investimentos também estão voltados para agilizar processos a fim de reduzir burocracias e melhorar o ambiente de negócios. Isso tem sido feito com a digitalização de diferentes projetos da Prefeitura.

Viana investe também em lazer para a população. Exemplos são as reformas das praças de Viana Sede, Marcílio de Noronha e Universal, que passam a ter espaço revitalizado com quadra multiesportiva, implantação de equipamentos para prática de atividades físicas, além de novo paisagismo, mobiliários e playground, com tecnologia de ponta.

A obra de maior destaque foi o novo cartão-postal do município: o Parque Linear de Canaã, o maior painel artístico do Espírito Santo, com 3.500 metros quadrados proporciona uma vista impressionante retratando pontos turísticos da cidade. O espaço de lazer, inaugurado em outubro de 2022, conta com quadras de esportes, brinquedos de última geração e pistas para prática de skate.

A obra de maior destaque foi o novo cartão-postal do município: o Parque Linear de Canaã Crédito: Kaio Torres

O parque atende a demanda de maior atenção para a mobilidade e oferece mais conforto e segurança para os munícipes que frequentam o local, que conta com campo society em grama sintética, 2 pistas de skate, 2 playgrounds, 3 quiosques, área de convivência, academia popular, área de estar e reestruturação dos passeios para esportes ao ar livre.

“Vivemos o nosso melhor momento de desenvolvimento e estamos nos concentrando para transformar isso em oportunidades para os moradores. Se antes o município era considerado uma cidade-dormitório, hoje trabalhamos para que a população acorde em uma Viana diferente todos os dias com serviços de acesso a todos”, finaliza.

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