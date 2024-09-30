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Vest Faesa está com inscrições abertas para mais de 30 cursos

São ofertadas vagas para graduação nas áreas de humanas, exatas e biomédicas, incluindo Medicina
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 set 2024 às 18:16

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 18:16

As aulas da primeira turma do curso de Medicina da Faesa começam neste e, em breve, também serão abertas as inscrições para a turma 2025.
As aulas da primeira turma do curso de Medicina da Faesa começam nesta segunda (23), e as inscrições para a turma 2025 já estão abertas Crédito: FAESA/Divulgação
As inscrições para o Vest 2025/1 da Faesa estão abertas e são ofertados cursos nas áreas de humanas, exatas e biomédicas. O centro universitário conta com graduação presencial e EAD nos campi Vitória e Cariacica, além da Unidade Linhares. As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.faesa.br/vest.
A prova será on-line no dia 26 de outubro para mais de 30 cursos, entre eles Medicina Veterinária, Odontologia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Design de Moda, Design Gráfico, Psicologia, Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharias e cursos na área de computação.

Medicina

As aulas da primeira turma do curso de Medicina da Faesa começam nesta segunda (23), e as inscrições para a turma 2025 já estão abertas. O curso de Medicina conta com uma estrutura exclusiva, nova e moderna, em uma unidade de cinco andares que fica no bairro Alto Lage, em Cariacica. As inscrições para Medicina vão até 18 de outubro e a prova será realizada no campus Vitória no dia 25 de outubro. As inscrições podem ser feitas em www.faesa.br.  Para mais informações, enviar mensagem para o WhatsApp (27) 2122-4100.
O local é equipado com laboratórios morfofuncionais e multifuncionais, salas de simulação clínica de alta complexidade, salas de atividades em pequenos grupos, sala para diferentes metodologias de aprendizagem, enfermaria, biblioteca, miniauditório, entre outros espaços.
A proposta pedagógica engloba atividades práticas desde o início, em parceria com prefeituras, Estado e rede particular, para atuação dos estudantes em unidades de saúde e hospitais de referência na região.

Jornada Científica

A pró-reitora da Faesa, Carla Letícia Alvarenga Leite, afirma que a instituição deseja que cada vez mais pessoas tenham acesso ao ensino superior e possam transformar suas vidas por meio de uma educação de excelência. "São mais de 30 cursos de graduação com vagas abertas na Faesa, que é classificada pelo MEC como o melhor Centro Universitário do Espírito Santo. Aqui o aluno tem uma estrutura completa e moderna, corpo docente altamente qualificado, em um ambiente acolhedor, projetos com real conexão com o mercado, além de oportunidade de se envolver em programas de iniciação científica, extensão e inovação”, ressalta.
Um exemplo de atividade do centro universitário e maior evento acadêmico do Espírito Santo, a Jornada Científica e Cultural Faesa chega à sua 23ª edição, organizada em torno da discussão do tema “Desenvolvimento sustentável como farol da inovação". A programação vai até 17 de outubro, com palestras, painéis, oficinas, apresentação de trabalhos científicos, culturais e muito mais. São mais de 100 atividades, a maior parte delas gratuita e aberta à participação do público em geral, com emissão de certificado.
Voltada para estudantes e profissionais de diversas áreas de conhecimento, como saúde, ciências humanas, tecnologia, as atividades acontecem nos campi da Faesa em Vitória e Cariacica, e na Unidade de Linhares.

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