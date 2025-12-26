Conteúdo de Marca

Unimed Vitória vai inaugurar novas unidades em 2026

Celebrando um 2025 cheio de reconhecimentos e projetos postos em prática, a Cooperativa médica seguirá abrindo portas no próximo ano

Já está sendo planejada a inauguração do Hospital Unimed Serra com mais de 100 leitos de internação, e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês Crédito: Divulgação/Unimed

Fim de ano é tempo de celebrar as conquistas e planejar as metas para o próximo ciclo. A Unimed Vitória, maior cooperativa médica do Estado, encerra 2025 comemorando os avanços no plano de expansão da sua rede própria, que inclui a pioneira unidade de Atenção Integral à Saúde (AIS), em Vila Velha - já em funcionamento, até a inauguração do novo Hospital na Serra e da primeira Unidade Avançada de Atendimento de Cariacica, ambas previstas para 2026.

Segundo o diretor-presidente da Cooperativa, Fabiano Pimentel, todas as metas alcançadas e o planejamento dos próximos passos da operadora de plano de saúde são desenvolvidos com foco no usuário. O objetivo é oferecer um serviço de qualidade e humanizado a partir de um corpo de colaboradores qualificados e médicos especialistas.

“A Unimed Vitória está construindo o futuro da saúde capixaba com base em três pilares: inovação, excelência e cuidado humanizado. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, ressalta Pimentel.

Unidade de Atenção Integral à Saúde (AIS)

Entre as principais conquistas obtidas pela Unimed Vitória em 2025 está a inauguração da unidade AIS de Vila Velha, a primeira multisserviço da operadora, onde o beneficiário tem acesso a um atendimento completo em um único local. Na rua Henrique Moscoso, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

Entre os serviços disponíveis na AIS estão: Espaço do Cliente, Personal, Viver Bem (programas de cuidado e prevenção), Espaço Multidisciplinar (com atendimentos em Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), Saúde Ocupacional, Assistência Domiciliar (Aduvi) e Laboratório - com Posto de Coleta aberto ao público em geral.

Além de oferecer mais comodidade aos clientes, o diretor destaca que o espaço foi pensado para acompanhar o paciente em todas as etapas do cuidado, desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação. “Mais do que um novo endereço, a unidade representa um novo olhar sobre a saúde. O cuidado integral é um compromisso da Unimed Vitória com cada beneficiário, buscando atender suas necessidades de forma completa, acolhedora e individualizada. Reunir tantos serviços em um só lugar é facilitar o acesso e fortalecer vínculos de confiança com quem mais importa: o nosso cliente”, disse.

Ao longo do ano, a Unimed Vitória conquistou reconhecimentos importantes como o Selo Ouro Top Performer para a UTI Cardiológica do Hospital Unimed; o prêmio “Top of Mind” em Excelência em Saúde; além do primeiro lugar na categoria de “Plano de Saúde” no Recall de Marcas A Gazeta e no Marcas de Valor A Gazeta; neste último, inclusive, a Cooperativa também levou a categoria “Hospital Privado”.

Com mais de 420 mil clientes, 2.500 médicos cooperados e 2.700 colaboradores, a Unimed Vitória também foi reconhecida como o selo de “Great Place To Work”, concedido a empresas e instituições consideradas como bons ambientes para se trabalhar.

Expectativas para o próximo ano

Para 2026, Fabiano Pimentel conta que já está sendo planejada a inauguração do Hospital Unimed Serra - um moderno complexo de saúde com mais de 100 leitos de internação, e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês, incluindo Pronto-Socorro Adulto e Pediátrico, Unidade de Diagnóstico (exames de imagem como raio x, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética), posto de coleta laboratorial e procedimentos cirúrgicos.

As obras estão em fase de acabamento, com inauguração condicionada à emissão dos alvarás necessários. Na fase inicial, no primeiro trimestre, o hospital funcionará com 100% da capacidade para os atendimentos de Pronto-Socorro e Diagnóstico e 50% para internações eletivas, centro cirúrgico e UTI. A operação integral está prevista para o segundo trimestre de 2026.

“Essas entregas fazem parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa estrutura e ampliar a capacidade de atendimento da Cooperativa. Com isso, estamos cada vez mais perto dos capixabas, levando um cuidado humanizado e de excelência para ainda mais pessoas. Seguimos comprometidos em oferecer serviços de alto padrão aos nossos clientes”, conclui.

Já no primeiro trimestre do próximo ano, a expectativa é de inaugurar a nova Unidade Avançada de Saúde, em Cariacica, bem como o andar da Unimed Vitória no Vila Velha Hospital. Com 44 novos leitos de internação, sob gestão exclusiva da Cooperativa, com o serviço incluirá hotelaria, enfermagem e acompanhamento clínico de rotina, mas sem internações diretas; ou seja, todos os pacientes serão encaminhados via fluxo da Unimed Vitória.

Unimed Vitória

