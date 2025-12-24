Home
EstúdioCast: Vila Velha investe em infraestrutura e reforça transparência

Em meio a desenvolvimento econômico, município está realizando obras estruturais e reafirmando o compromisso com a transparência, temas centrais do episódio especial do Anuário Espírito Santo 2025 com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:00

Com mais de R$ 6,6 bilhões em investimentos anunciados para até 2029, Vila Velha é um dos municípios que mais crescem no Espírito Santo. Nos próximos anos, a cidade receberá diversos empreendimentos logísticos e imobiliários, além de obras que visam levar mais infraestrutura e qualidade de vida para os habitantes.

Para falar sobre investimentos, oportunidades e dos atrativos da cidade, o EstúdioCast especial do Anuário Espírito Santo 2025 recebeu o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Durante o bate-papo, Borgo falou também sobre a importância da transparência na relação com a população. Vila Velha, inclusive, recebeu o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública, na categoria diamante, do ES em Ação.

Assista ao vídeo para saber mais!

O novo episódio do EstúdioCast especial do Anuário ES 2025 recebeu o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
  • Site: https://www.vilavelha.es.gov.br/
  • Instagram: https://www.instagram.com/prefvilavelha/
