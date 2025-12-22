Home
Imóveis em Pauta: Salt eleva padrão do alto luxo em Guarapari com conceito de oásis urbano

No episódio, o diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende, detalha o novo empreendimento da empresa na Praia de Guaibura e explica por que Guarapari vive um novo ciclo no mercado imobiliário de alto padrão

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:10

A chegada do verão reacende a procura por imóveis de alto padrão no litoral capixaba, especialmente em Guarapari, um dos destinos mais procurados do Estado durante a temporada pela combinação de praias bem estruturadas, gastronomia, natureza preservada e tradição familiar, que atraem tanto turistas quanto investidores. 

Nesse cenário, a Grand Construtora apresentou, em dezembro de 2024, seu novo lançamento: o Salt, na Enseada Azul, que promete redefinir a experiência de morar frente ao mar. O empreendimento ficará no coração da Enseada Azul, a 170 metros da Praia de Guaibura, que fica localizada ao lado de Peracanga, ambas em Guarapari.

No novo episódio do Imóveis em Pauta, o diretor comercial da Grand, Gustavo Rezende, explicou como o empreendimento foi concebido e por que a região vive um momento de forte valorização. “A Enseada Azul é uma das áreas mais desejadas do litoral capixaba. A Praia de Guaibura reúne tranquilidade, boa infraestrutura e uma vista impressionante. O Salt nasceu exatamente dessa vocação natural do lugar”, afirma.

O Salt by Grand tem apartamentos de quatro suítes, com seis diferentes tipos de plantas que variam entre 175m² a 200m². Com três torres e 90 apartamentos ao total, todas as unidades terão vista para o mar e os moradores ainda poderão desfrutar dos 6 mil m² da área de lazer, com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, spa, espaços gourmet, sport bar, sala de poker, mirante para o mar com lareiras ecológicas, entre outros.

Espaços do Salt, novo empreendimento da Grand Construtora

O projeto paisagístico, assinado pelo paisagista Benedito Abbud, inspirou-se no conceito da biofilia, que diz respeito à afinidade natural dos seres humanos com a natureza. A água e a vegetação são abundantes em todo o empreendimento, que conta com espelhos e quedas d'água acompanhados de muitas plantas e decorações feitas com elementos naturais.

Assista ao episódio completo no vídeo acima e descubra tudo que o Salt by Grand tem a oferecer. 

Grand Construtora

Karine Nobre e Yasmin Spiegel, da editoria de Imóveis, falaram com Gustavo Rezende, diretor Comercialda Grand
Karine Nobre e Yasmin Spiegel, da editoria de Imóveis, falaram com Gustavo Rezende, diretor Comercial da Grand Crédito: Philipe Ferreira

