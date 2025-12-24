Thiaguinho, Nattan, Vintage Culture e Gusttavo lima abrem o Verão 2026 na P12 em Guarapari

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:07
O ano de 2026 vai começar em grande estilo no P12 Parador Internacional Guarapari. O beach club capixaba promete uma programação animada para o verão, a partir do dia 27 de dezembro. Nomes como Thiaguinho, Nattan, Yan, Vintage Culture, Gusttavo Lima e Zé Elias estão confirmados e os ingressos já estão à venda no site da Brasil Tickets.
Nelinho Miranda, um dos sócios da P12, afirma estar com boas expectativas para a nova temporada de shows do espaço, uma vez que a programação está recheada de grandes artistas.
“Nosso propósito é transformar o verão capixaba em uma experiência completa, unindo música boa e o conforto que a P12 oferece”, afirma.
Inclusive, de acordo com Itagildo Marques, também sócio do beach club, todos os detalhes são pensados para oferecer bons momentos e memórias inesquecíveis.
“Ter o P12 em Guarapari é motivo de muito orgulho para todos nós. Há cinco anos, o Parador coloca o Estado em destaque no cenário nacional, impulsiona o turismo e entrega experiências de alto padrão”, destaca.
Além dos shows já anunciados, o P12 projeta um mês inteiro de atividades ao longo do verão, colocando Guarapari como um dos principais focos de entretenimento da estação no Espírito Santo.
Programação
A temporada de shows começa oficialmente no dia 27 de dezembro, com o projeto “Pé na Areia”, que vai reunir o pagodeiro Thiaguinho, o sertanejo Nattan e Yan, novo destaque na cena do pagode nacional.
Dois dias depois, em 29 de dezembro, a programação muda de ritmo e se volta à música eletrônica. O DJ e produtor Vintage Culture retorna ao parador para mais uma apresentação no Espírito Santo, mantendo a tradição de sets que costumam marcar o verão no litoral capixaba.
A virada do ano também já tem a trilha sonora definida. No dia 1º de janeiro, Gusttavo Lima volta ao Estado com uma nova turnê. Na mesma noite, o capixaba Zé Elias sobe ao palco com o projeto “Serestão do Zé”. Confira a programação completa abaixo.
