Conteúdo de Marca

Thiaguinho, Nattan, Vintage Culture e Gusttavo lima abrem o Verão 2026 na P12 em Guarapari

O beach club capixaba promete agitar o litoral com shows de renome, além de trazer um estrutura especial ao público

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por P12 Guarapari

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:07

Grandes artistas marcam a virada de ano na P12. Crédito: P12/Divulgação

O ano de 2026 vai começar em grande estilo no P12 Parador Internacional Guarapari. O beach club capixaba promete uma programação animada para o verão, a partir do dia 27 de dezembro. Nomes como Thiaguinho, Nattan, Yan, Vintage Culture, Gusttavo Lima e Zé Elias estão confirmados e os ingressos já estão à venda no site da Brasil Tickets.

Nelinho Miranda, um dos sócios da P12, afirma estar com boas expectativas para a nova temporada de shows do espaço, uma vez que a programação está recheada de grandes artistas.

“Nosso propósito é transformar o verão capixaba em uma experiência completa, unindo música boa e o conforto que a P12 oferece”, afirma.

Inclusive, de acordo com Itagildo Marques, também sócio do beach club, todos os detalhes são pensados para oferecer bons momentos e memórias inesquecíveis.

“Ter o P12 em Guarapari é motivo de muito orgulho para todos nós. Há cinco anos, o Parador coloca o Estado em destaque no cenário nacional, impulsiona o turismo e entrega experiências de alto padrão”, destaca.

Além dos shows já anunciados, o P12 projeta um mês inteiro de atividades ao longo do verão, colocando Guarapari como um dos principais focos de entretenimento da estação no Espírito Santo.

Programação

A temporada de shows começa oficialmente no dia 27 de dezembro, com o projeto “Pé na Areia”, que vai reunir o pagodeiro Thiaguinho, o sertanejo Nattan e Yan, novo destaque na cena do pagode nacional.

Dois dias depois, em 29 de dezembro, a programação muda de ritmo e se volta à música eletrônica. O DJ e produtor Vintage Culture retorna ao parador para mais uma apresentação no Espírito Santo, mantendo a tradição de sets que costumam marcar o verão no litoral capixaba.

A virada do ano também já tem a trilha sonora definida. No dia 1º de janeiro, Gusttavo Lima volta ao Estado com uma nova turnê. Na mesma noite, o capixaba Zé Elias sobe ao palco com o projeto “Serestão do Zé”. Confira a programação completa abaixo.

Serviço

Local: P12 Parador Internacional – Guarapari (ES) - Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari/ES

P12 Parador Internacional – Guarapari (ES) - Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari/ES Data: de 27 de dezembro de 2025 a 1 de janeiro de 2026

de 27 de dezembro de 2025 a 1 de janeiro de 2026 Classificação: 16 anos

16 anos Ingressos e valores: brasilticket.com.br/categories/p12-guarapari.html



brasilticket.com.br/categories/p12-guarapari.html Ingressos e valores para o evento “Cê tá Doido”: vaideingresso.com.br/ce-ta-doido–guarapari

Programação:

27/12 - Thiaguinho, Nattan e Yan.

29/12 - Vintage

01/01 - Gusttavo Lima + Zé Elias



03/01 - “Cê Ta Doido” com Ikaro e Gilmar, Panda e Humberto e Ronaldo



10/12 - Luan Santana

16/12 - Jorge e Mateus e Léo Foguete

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta