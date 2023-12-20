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Unimed Vitória lançará novas unidades próprias em 2024

Unimed Vitória está expandindo os recursos próprios com a inauguração de uma nova unidade na Serra, de uma nova Unimed Oncologia, de mais uma clínica de neurodesenvolvimento em Vila Velha e a expansão do Hospital Unimed

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 10:22

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 dez 2023 às 10:22
A Unimed Vitória planeja o lançamento de novas unidades próprias na Grande Vitória para ampliar o acesso aos mais de 420 mil clientes no Espírito Santo.
A Unimed Vitória planeja o lançamento de novas unidades próprias na Grande Vitória para ampliar o acesso aos mais de 420 mil clientes no Espírito Santo. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
Saúde é assunto sério. Por isso, mais do que se manter atento às novas demandas do mercado, é também preciso disponibilizar um atendimento de qualidade à população. Para celebrar os 45 anos de história, que serão completados em 2024, a Unimed Vitória planeja o lançamento de novas unidades próprias na Grande Vitória, com o objetivo de ampliar o acesso aos mais de 420 mil clientes no Espírito Santo.
Os investimentos, segundo o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, têm sido feitos para que a cooperativa esteja cada vez mais perto dos seus beneficiários e atenda às necessidades dos mais de 2.600 cooperados. “Com excelência técnica e humanização em cada detalhe, a cooperativa segue firme em seu propósito de gerar saúde e bem-estar”, reforça.
Entre as novas estruturas previstas, está o lançamento de uma nova unidade na Serra, um complexo de saúde com capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês. Com o conceito de hospital-dia, as instalações vão dispor de serviços como Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, posto de coleta laboratorial, Unidade Básica de Diagnóstico e realização de pequenos procedimentos.
Diretoria executiva da Unimed Vitória: Dejair Cordeiro, Norma Louzada, Fabiano Pimentel, Adriana Botti e Alexandre Tironi
Diretoria executiva da Unimed Vitória: Dejair Cordeiro, Norma Louzada, Fabiano Pimentel, Adriana Botti e Alexandre Tironi Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
Além disso, o Unimed Personal e o Viver Bem Unimed, já existentes na Serra, passarão a funcionar dentro da unidade, proporcionando mais facilidade de acesso e conforto aos clientes.
Vale ressaltar que, segundo Fabiano Pimentel, em outubro de 2023, a Unimed Vitória firmou uma parceria com a Unin, uma unidade planejada para atender crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, síndrome de Down e TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) no município da Serra, oferecendo assistência nas modalidades de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia por meio da abordagem ABA (Applied Behavior Analysis. Em português, Análise do Comportamento Aplicada).
Unin, o centro de tratamento do neurodesenvolvimento inaugurado na Serra
Unin, o centro de tratamento do neurodesenvolvimento inaugurado na Serra Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
Mas a novidade não para por aí. A parceria com a Unin cresceu e, no próximo ano, um novo centro de tratamento do neurodesenvolvimento, do mesmo modelo, será inaugurado em Vila Velha.

Nova Unimed Oncologia

O diretor-presidente da Unimed Vitória também afirma que, no primeiro semestre de 2024, os clientes da cooperativa conhecerão a nova Unimed Oncologia, que está sendo projetada para oferecer um ambiente acolhedor.
O local, em Vitória, contará com amplas áreas de espera, salas de consulta privativas e espaços de convivência que proporcionarão tranquilidade e conforto aos pacientes e seus familiares durante todo o tratamento contra o câncer.

Expansão do Hospital Unimed

Outro grande projeto é a expansão do Hospital Unimed, a fim de reunir todas as unidades próprias da Unimed Vitória, como a Unimed Especialidades, a Maternidade Unimed e a Unimed Diagnóstico, em um só lugar. Dessa forma, será possível criar efetivamente o Complexo Integrado Atenção à Saúde (Cias). A expansão está em fase de projeto.
“Todos esses avanços, que estão sendo realizados com muita responsabilidade, mostram que a Unimed Vitória é uma cooperativa sólida, com um grande potencial de se desenvolver para estar ainda mais perto dos nossos clientes. Esta é a força do cooperativismo: nós crescemos e evoluímos junto com a sociedade."

Unimed Vitória

SITE: www.unimed.coop.br/
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