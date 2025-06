Conteúdo de Marca

Frigorífico garante frangos mais nutritivos com ração natural livre de hormônios e contaminantes

Produtos da Kifrango são feitos com aves que se alimentam com minerais orgânicos de origem vegetal, o que garante carnes mais saborosas e com alto valor nutricional

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:29

As aves recebem ração balanceada e adequada para cada fase de vida Crédito: Divulgação/Kifrango

A busca por uma alimentação mais saudável, que una sabor e valor nutricional, começa muito antes de o alimento chegar ao prato do consumidor. Na Kifrango, por exemplo, um dos maiores frigoríficos de aves do Espírito Santo, esse cuidado começa na alimentação dos próprios animais. >

Para garantir uma carne saborosa e nutritiva, a empresa investe em rações enriquecidas com minerais orgânicos de origem 100% vegetal. A alimentação é livre de contaminantes como metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias conhecidas pelo potencial cancerígeno, e de hormônios, proibidos pela legislação brasileira desde 1976. >

Essa tecnologia garante às aves uma melhor absorção de nutrientes e evita a presença de agentes tóxicos, o que resulta em uma carne mais suculenta, macia e rica em valor nutricional. Atualmente, mais de 3 mil pontos de venda em todo o Estado possuem produtos da Kifrango. >

Além dos benefícios diretos ao consumidor, o meio ambiente também é favorecido. Isso porque o uso de minerais orgânicos contribui para a redução da poluição, já que diminui a excreção de resíduos prejudiciais ao solo e à água.>

>

Em 2022, a empresa também inaugurou uma fábrica de ração que abastece todas as granjas em que estão alojadas as aves. No local, os insumos recebidos como milho, soja e minerais orgânicos passam por um rigoroso controle de qualidade, com todo o processo de mistura e carregamento dos caminhões feito de forma automatizada e controlada. >

Todo esse compromisso com o produto é destacado por Elder Marim, diretor superintendente da Kifrango, como o principal diferencial da marca. A empresa, que possui sede em Linhares e é integrante do Grupo Proteinorte, conta com aviários e uma ampla rede integrada de produtores locais. Lá, os profissionais seguem padrões internacionais de qualidade com um rígido controle na alimentação, manejo e bem estar das aves. >

O controle rigoroso vai da alimentação ao manejo e bem-estar das aves. “Esse mesmo rigor e compromisso com a qualidade se aplica ao cuidado com a comunidade e ao meio ambiente, desde o tratamento da água utilizada na indústria e nas granjas ao processamento dos resíduos sólidos, que são reciclados em sua totalidade, transformando-se em adubos e matérias primas para ração animal”, conta.>

Novidades a caminho

Parque industrial da Proteinorte conta com 27 mil metros quadrados Crédito: Divulgação/Kifrango

O compromisso com a excelência dos produtos levou a Kifrango a ser reconhecida no prêmio Recall de Marcas A Gazeta como primeiro lugar na categoria “Frango”. Para Marim, o resultado reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido desde 1976, ano de fundação da empresa. >

Um exemplo disso é que, no parque industrial de 27 mil metros quadrados da Proteinorte, a capacidade instalada de abate é de 10 mil aves por hora, o que representa cerca de 3 milhões de quilos de carne entregues ao mercado mensalmente.>

E, para que a liderança não seja perdida, a empresa já projeta inovações para o futuro. Para 2025, estão em andamento obras de ampliação da capacidade produtiva e de estocagem, com instalação de novos equipamentos que trarão mais eficiência e modernização ao processo.>

“Como parte de nosso projeto de crescimento, inauguramos em 2024 um incubatório de ovos na cidade de Sooretama. Agora também produzimos todos os pintinhos que abastecem as granjas em um ambiente moderno e totalmente seguro. Em breve, nossos consumidores também podem esperar uma nova área dentro do frigorífico para fabricação de produtos embutidos à base de carne de frango”, revela Marim.>

Kifrango

Família de produtos Kifrango conta com diversas opções Crédito: Divulgação/Kifrango

A Kifrango é um dos maiores frigoríficos do Espírito Santo, produzindo carnes de frango macias e suculentas produzidas sob um rigoroso controle de qualidade e com temperos especiais. >

