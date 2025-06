Conteúdo de Marca

Avalie hambúrgueres e concorra a prêmios: Circuito Burger 2025 lança promoção com TVs, cupons e ar-condicionado

Até 15 de junho, os clientes que comprarem os lanches participantes do evento e avaliarem no aplicativo Plus Delivery concorrem automaticamente a uma série de prêmios

Publicado em 4 de junho de 2025 às 19:38

Avaliações feitas nos pedidos de lanches do Circuito Burger viram chances de ganhar prêmios Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Comer um hambúrguer saboroso já é uma grande alegria e, melhor ainda, quando vem acompanhado da possibilidade de ganhar prêmios. E, no Plus Delivery, as chances disso acontecer são bem reais. >

Isso porque o aplicativo de entrega está com a categoria exclusiva do Circuito Burger, em que 150 hamburguerias de 12 cidades de Norte a Sul do Estado estão participando com lanches criados sob medida. Até 15 de junho, quem comprar e avaliar os hambúrgueres concorre automaticamente a uma série de prêmios sem precisar preencher formulários, seguir perfis ou marcar amigos.>

Para participar, a mecânica é simples: quanto mais hambúrgueres forem avaliados, maiores as chances de ganhar e também melhores são os prêmios. A avaliação deve ser feita exclusivamente dentro do app do Plus Delivery e está disponível a partir do momento em que a entrega do pedido é confirmada. >

Após esse processo, cada pedido vira um número virtual para os sorteios que será enviado para o WhatsApp do cliente ao final do Circuito. >

>

Veja como funciona:

Quem faz de 3 a 5 avaliações:

Participa do sorteio de 15 garrafas térmicas Stanley e de 10 cupons de R$300 no Plus Delivery.

Quem faz de 6 a 10 avaliações:

Participa do sorteio de cinco fones JBL e de dois robôs aspiradores.

Quem faz 11 ou mais avaliações:

Participa do sorteio de duas TVs Samsung de 50” e de três ar-condicionados.>

Competição pelo melhor hambúrguer

As avaliações viram notas para as lanchonetes na competição pelo melhor hambúrguer Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Além dos prêmios, ao avaliar, o cliente também ajuda a eleger os melhores hambúrgueres de cada um dos 12 municípios participantes, que são eles: Linhares, São Mateus, Colatina, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Conceição do Castelo, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Santa Maria de Jetibá. >

Para o triunfo, garantir criatividade, sabor e tamanho são as metas de cada estabelecimento. Nessa competição, as avaliações contribuem para dar visibilidade aos estabelecimentos e receitas autorais. >

Ao final do evento, os vencedores serão coroados em uma cerimônia que promete show ao vivo.>

Circuito Burger

O Circuito Burger 2025 é exclusivo do aplicativo de entrega Plus Delivery e funcionará até o dia 15 de junho, com mais de 150 lanches exclusivos para avaliar nas 12 cidades participantes. >

Instagram: @plusdelivery e @circuitoburger>

