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Unimed Vitória inaugura unidade para tratamentos oncológicos na Enseada do Suá

Para oferecer uma estrutura ainda mais completa, a operadora inaugurou a nova unidade da Unimed Oncologia, na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 17:39

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 dez 2024 às 17:39
Unimed inaugura unidade para tratamentos oncológicos em Vitória
Além de ser mais moderna e contar com o dobro da capacidade de atendimento, a unidade oferece um ambiente mais acolhedor. Crédito: Unimed/Divulgação
Modernidade e acolhimento são características primordiais em instituições de saúde que buscam garantir um tratamento de qualidade. Para oferecer uma estrutura ainda mais completa e garantir maior privacidade no atendimento aos pacientes oncológicos e acompanhantes, a Unimed Vitória inaugurou  a nova unidade da Unimed Oncologia, localizada no edifício Vértice, na Enseada do Suá, em Vitória.
A diretora de Recursos Próprios, Adriana Botti, ressalta que a unidade, inaugurada em 16/12, além de ser mais moderna e contar com o dobro da capacidade de atendimento, oferece um ambiente mais acolhedor. “Nossa missão é humanizar o cuidado e prestar um serviço de excelência”, afirmou.
Entre os principais diferenciais da unidade, estão os espaços individuais para as sessões de quimioterapia, um número maior de leitos e poltronas – o que agiliza o fluxo de atendimento –, a ampliação dos consultórios para cirurgiões e outras especialidades, além de um leito exclusivo para o público pediátrico. A nova Oncologia também contará com equipamentos para crioterapia.
Unimed inaugura unidade para tratamentos oncológicos em Vitória
A Unimed Vitória inaugurou a nova unidade da Unimed Oncologia, na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Unimed/Divulgação
O acolhimento é garantido por uma equipe multidisciplinar. Juntamente à ampliação da infraestrutura e do corpo clínico, os grupos terapêuticos foram reestruturados. O espaço também oferece oficinas e terapia ocupacional para os pacientes. Além disso, novas tecnologias estão sendo implementadas para facilitar a jornada dos clientes, como o agendamento via WhatsApp e o check-in automatizado.
“Com essa nova unidade, totalmente reformulada, damos um grande passo em direção ao nosso objetivo de oferecer aos nossos clientes todo o suporte necessário para enfrentar um momento tão desafiador como o tratamento do câncer”, conclui o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

Unimed Vitória inaugura unidade para tratamentos oncológicos na Enseada do Suá

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