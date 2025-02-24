“Unidos em Família” reúne pais e filhos para celebrar a união pelos laços da Fé

Membros da Igreja Cristã Maranata (ICM) ouviram palestras sobre a importância de uma família forte e unida pelos laços da fé Crédito: Alexandre Damázio

O Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo, recebeu quase duas mil pessoas para um dos maiores encontros do Brasil: o 21º “Unidos em Família”. Nesta edição, o evento teve como tema “Fortalecendo Vínculos Familiares” e reuniu, nos dias 14 e 15 de fevereiro, pais, filhos, avós e netos para edificar a família por meio da palavra de Deus.

Foram dois dias de programação, em que membros da Igreja Cristã Maranata (ICM) de várias partes do Brasil e do mundo ouviram palestras sobre a importância de uma família forte e unida pelos laços da fé, da palavra e do amor em Cristo.

No evento, crianças e adolescentes puderam brincar e aprender juntos, compartilhar conhecimentos, estreitar laços afetivos e, de forma integrada, entender os princípios da doutrina Cristã Maranata.

Além das palestras, os pequenos participaram de aulas para aprender a tocar instrumentos, com apresentações para os pais e visitantes, oficinas de recreação, contação de histórias e pintura para centenas de jovens.

Além das palestras, os pequenos participaram de oficinas de recreação, contação de histórias e pintura para centenas de jovens. Crédito: Alexandre Damázio

A programação também incluiu corrida de carrinho de rolimã, banho de mangueira, escalada, tirolesa, arvorismo, aula de primeiros socorros, combate a incêndio e uma feira de ciências. Tudo monitorado por profissionais da própria Igreja Cristã Maranata.

Responsável pela organização, o secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio, conta que o seminário surgiu durante a pandemia, quando escolas e templos estavam fechados devido ao risco de contaminação.

“Com os resultados e a divulgação por todo o Brasil, o ‘Unidos em Família’ se tornou referência nos eventos da Igreja Cristão Maranata que abrigam os membros de uma mesma família, ampliam a compreensão do amor de Cristo e, claro, fortalecem o diálogo no seio familiar e social”, relata.

O sucesso do seminário é tão grande que, segundo o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM, faltam vagas para todos que querem participar. Para ele, as inscrições concorridas mostram o engajamento dos membros da igreja na formação dos filhos, sobrinhos e netos.

“É um evento criado para envolver o maior número possível de pessoas que compõem o núcleo familiar, exercitando a fé, o amor em Cristo e a certeza da vinda do Senhor Jesus por meio da palavra", afirma.

Todos os integrantes da ICM que participam do Seminário são voluntários da igreja, sendo profissionais de diversas áreas que dedicam parte do tempo para ensinar e aprender, servir e contribuir para o crescimento espiritual de jovens e adultos.

Presidente presente

Quem também marcou presença no “Unidos em Família” foi o presidente da ICM, o pastor Gedelti Gueiros. De acordo com ele, a união entre as famílias é importante para mostrar o caminho que a igreja planeja e oferece aos membros.

“Este momento de encontro também é profético, pois reúne o povo de Deus em torno da palavra que edifica a família e, por consequência, a própria sociedade. É preciso entender que o tempo na Terra é efêmero e escapa de nossas mãos a cada dia. Só o temor e adoração a Deus podem nos redimir", afirma Gedelti Gueiros.

O presidente enfatiza ainda que o evento contribui para melhorar o mundo e a forma de cuidar da própria igreja, com zelo, fé, atitude e amor.

O pastor Gedelti Gueiros enfatiza que o evento contribui para melhorar o mundo com zelo, fé, atitude e amor. Crédito: Alexandre Damázio

Aula de música e louvor

Entre um louvor e outro, crianças e adolescentes mostraram a arte aprendida na convivência diária com professores voluntários da Igreja Cristã Maranata de suas cidades e congregações de origem.

Um exemplo é a pequena Daniela Diogenes de Carvalho Silveira, de 10 anos de idade, que mora em Búzios, no Rio de Janeiro.

Acompanhada dos pais e empunhando o violino que ela toca há dois anos, a menina estava bem à vontade no curso de música e iniciação musical oferecido durante o encontro.

A Daniela Diogenes de Carvalho Silveira, de 10 anos de idade, mora em Búzios, no Rio de Janeiro, e toca violino há dois anos. Crédito: Alexandre Damázio

"É uma bênção participar deste evento, pois sempre nos ensina algo novo, que edifica nosso espírito em comunhão com o Senhor. Estar aqui é estar na presença do Deus Vivo, que nos acolhe e aproxima do nosso irmão em Cristo", celebra Daniela.

Aventura com segurança

Uma das aventuras mais aguardadas pelos jovens do “Unidos em Família” são as aulas com os integrantes da Brigada de Incêndio, composta por bombeiros profissionais que orientam a criançada com noções de combate ao fogo e até manuseio de extintores.

Durante o treinamento, que traz simulações de combate às chamas, as crianças aprendem qual extintor é usado para apagar determinado tipo de incêndio e até mesmo extinguir o fogo em uma botija de gás.

Uma das aventuras mais aguardadas pelos jovens do “Unidos em Família” são as aulas com os integrantes da Brigada de Incêndio. Crédito: Alexandre Damázio

Já temas como acidentes em casa e primeiros socorros são abordados em palestras de 15 minutos, além de aprenderem manobras que ajudam na desobstrução de vias aéreas dos colegas e identificar sinais de acidente vascular cerebral (AVC). Isso ajuda a formar cidadãos funcionais, aptos a atuar em situações emergenciais domésticas, por exemplo.

Estrangeiros

A vinda de missionários estrangeiros demonstra que a ICM é uma igreja que está interessada em propagar somente a palavra de Deus Crédito: Alexandre Damázio

O evento contou com participações de missionários de vários países, o que reforça os laços da Igreja Cristã Maranata pelo mundo. Grupos da Ucrânia, Rússia e do continente africano participaram dessa entrega aos ensinamentos de Deus para a família,

De acordo com o pastor Luiz Fernando Gaspar, membro do Conselho Presbiteral, a vinda de missionários estrangeiros demonstra que a ICM é uma igreja que está interessada em propagar somente a palavra de Deus e não prevalecer as demais denominações.

“Alguns desses amigos e visitantes estrangeiros congregam em outras igrejas, mas estão aqui porque entendem que a Igreja Cristã Maranata tem como base a interpretação pura da palavra, espalhando assim os ensinamentos de Cristo”, conta.

A relação entre ciência e religião também foi pauta no encontro com as palestras dos pastores Tiago Costa Ferreira, formado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia Clínica, e Cleiton Vinicius da Silva, formado em Física.

O pastor Tiago Costa Ferreira é formado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia Clínica Crédito: Alexandre Damázio

Ambos, inclusive, discorrem sobre temas como Inteligência Artificial, os benefícios e riscos à sociedade.

Para Tiago Costa Ferreira, a ciência é um complemento da fé inabalável em Deus e que tudo emana Dele, inclusive a inspiração do homem para fazer com que a própria ciência avance e salve vidas.

“São crianças e adolescentes que estão vivenciando um mundo tecnológico, mas que também precisam ser guiados pelas verdades que o momento atual lhes impõe. É o próprio Deus vivo que nos guia para ampliar a sabedoria de que o conhecimento serve para nos ajudar a amparar o próximo com base no que Deus profetizou em nossas vidas”, explica.

Já para Cleiton Vinicius da Silva, muitos pais se deparam com questionamentos dos filhos que precisam de respostas mais elaboradas.

O Pastor Cleiton Vinicius da Silva afirma que muitos pais se deparam com questionamentos dos filhos que precisam de respostas mais elaboradas Crédito: Alexandre Damázio

“Nós mostramos aos pais, durante as palestras, que existem várias teorias científicas, mas que também há limites para a sabedoria humana, subordinada à suprema sabedoria de Deus”, destaca.

Confira os depoimentos de alguns membros presentes

A dona de casa Elis Ferreira de Freitas Gomes esteve no seminário Unidos pela Família com seus dois filhos e seis netos Crédito: Alexandre Damázio

A dona de casa Elis Ferreira de Freitas Gomes esteve no Seminário Unidos pela Família com seus dois filhos e seis netos. Ela e o marido dirigiram mais de 700 km para chegar ao Maanaim de Domingos Martins e participar do evento.

"É uma vitória estar aqui. Estamos unidos pelo amor familiar e pela aliança com Deus. Aceitar a obra que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas é reconhecer o peso maravilhoso que a mão de Deus tem em nossos destinos. Eu e minha família somos gratos ao Senhor pela oportunidade de fazer parte da sua obra, edificando vidas”, pontua.

O policial militar Rafael Pina de Souza foi ao Maanaim direto de Mantena, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais Crédito: Alexandre Damázio

O policial militar Rafael Pina de Souza foi ao Maanaim direto de Mantena, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Com a esposa e o filho, Pedro, de 1 ano, o militar glorificou ao Senhor e agradeceu pelas bênçãos derramadas sobre sua família.

Segundo ele, o momento de lazer misturado com a doutrina e ensinamento do que está na Bíblia torna o aprendizado mais consistente, tanto para os jovens quanto para os adultos

"É sempre uma energia contagiante poder participar de momentos com a palavra de Deus reunido com aqueles que mais amamos, que são os integrantes de nossa família. É um momento único não só de adoração, mas de aprendizado e ensinamento", comemora.

A dona de casa Josefa Machado Ferreira, que é de Iúna, na região de montanhas do Espírito Santo, era só alegria Crédito: Alexandre Damázio

A dona de casa Josefa Machado Ferreira, que é de Iúna, na região de montanhas do Espírito Santo, era só alegria, afinal, passar dois dias inteiros somente na companhia do marido, do filho e de amigos da igreja, segundo ela, foi maravilhoso.

"Chuva de bênçãos. Com meu marido, Marco Antônio, e meu filho Davi, de quatro meses, fui recebida e amparada por esses irmãos que não medem esforços para nos acolher. Somos bem cuidados, amados e alimentados por pessoas que conhecemos aqui. Pessoas generosas e de bom coração, imbuídas da vontade de Deus em servir", revela.