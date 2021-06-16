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Estética

Tratamento torna possível o fim da papada sem cirurgia plástica

Ultrassom micro e macrofocado é opção para quem não quer tratamento invasivo; benefícios são notados logo nas primeiras sessões
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:30

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:30

Dermatologista Karina Mazzini
Karina Mazzini: "A tecnologia provoca um aquecimento nas camadas da pele, ajudando na redução e na quebra das células gordurosas" Crédito: Divulgação
A papada te incomoda e você já pensou em “entrar na faca” por causa dela? O ultrassom micro e macrofocado é uma opção não invasiva quando o assunto é dar firmeza à pele e remodelar o contorno do rosto, em especial, a famosa “papada”. O tratamento pode ser feito em qualquer período do ano e age como um verdadeiro lifting.
“A tecnologia provoca um aquecimento nas camadas da pele, ajudando na redução e na quebra das células gordurosas e no processo de retração que melhora a flacidez facial. Após esse processo, ocorre estímulo para a formação de um colágeno novo e a redefinição do contorno facial, gerando o rejuvenescimento de forma natural”, explica a dermatologista Karina Mazzini.
Segundo Karina, já nas primeiras sessões é possível notar os benefícios, e a tecnologia também pode ser aplicada para melhorar a firmeza e espessura da pele do rosto, pescoço e colo, e é ainda mais eficaz se utilizada em conjunto com outros tratamentos.
“Cada paciente tem suas necessidades específicas e individuais, então desenvolvemos combos de tratamentos personalizados. É possível unir a tecnologia do ultrassom com outras em uma mesma sessão, o que otimiza o tempo do paciente e potencializa os resultados que podemos obter”, afirma a médica.
O ultrassom macrofocado é indicado para o corpo na redução da gordura localizada e flacidez no abdome, na região interna das coxas, gordurinha do sutiã, por exemplo. A quantidade de sessões depende da quantidade de flacidez e da área tratada. No corpo, por exemplo, pode ser feita uma sessão uma vez na semana.

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