Tratamento torna possível o fim da papada sem cirurgia plástica

Karina Mazzini: "A tecnologia provoca um aquecimento nas camadas da pele, ajudando na redução e na quebra das células gordurosas" Crédito: Divulgação

A papada te incomoda e você já pensou em “entrar na faca” por causa dela? O ultrassom micro e macrofocado é uma opção não invasiva quando o assunto é dar firmeza à pele e remodelar o contorno do rosto, em especial, a famosa “papada”. O tratamento pode ser feito em qualquer período do ano e age como um verdadeiro lifting.

“A tecnologia provoca um aquecimento nas camadas da pele, ajudando na redução e na quebra das células gordurosas e no processo de retração que melhora a flacidez facial. Após esse processo, ocorre estímulo para a formação de um colágeno novo e a redefinição do contorno facial, gerando o rejuvenescimento de forma natural”, explica a dermatologista Karina Mazzini.

Segundo Karina, já nas primeiras sessões é possível notar os benefícios, e a tecnologia também pode ser aplicada para melhorar a firmeza e espessura da pele do rosto, pescoço e colo, e é ainda mais eficaz se utilizada em conjunto com outros tratamentos.

“Cada paciente tem suas necessidades específicas e individuais, então desenvolvemos combos de tratamentos personalizados. É possível unir a tecnologia do ultrassom com outras em uma mesma sessão, o que otimiza o tempo do paciente e potencializa os resultados que podemos obter”, afirma a médica.