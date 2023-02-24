“Tchau, Depressão”: jovens do ES lançam livro com visão cristã sobre a doença

Os capixabas Daniel Veiga e Abner Mendonça são autores do livro “Tchau, Depressão! O olhar do jovem cristão sobre a vida" Crédito: Rodrigo Gavini

A depressão, transtorno mental que afeta os sentimentos e a capacidade do indivíduo de lidar com situações do dia a dia, atinge cerca de 5% da população, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, essa prevalência é ainda maior e o problema ganhou mais evidência na pandemia do coronavírus. De acordo com a Pesquisa Vigitel 2021, do Ministério da Saúde, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico médico da doença.

Com o objetivo de mostrar a importância de se buscar ajuda para prevenir e vencer esse mal, trazendo uma abordagem espiritual sobre o problema, os jovens capixabas Daniel Veiga, de 22 anos, e Abner Mendonça, 26, escreveram o livro “Tchau, Depressão! O olhar do jovem cristão sobre a vida”, lançado no último dia 18, no Boulevard Shopping Vila Velha.

Na obra, publicada pela editora Amazon em quatro idiomas e distribuída em 38 países, eles trazem reflexões sobre como lidar com diferentes sentimentos e aspectos da vida no dia a dia, relacionados à depressão, sempre mostrando que há uma saída, a partir de fundamentos bíblicos.

Já nas primeiras páginas do livro, a dupla deixa claro que não pretende substituir o diagnóstico médico e o tratamento psiquiátrico e psicológico, mas sim destacar a importância de se agregar o cuidado com a mente, o corpo e a alma.

A importância do respeito, de se cultivar o amor e a amizade verdadeira, como manter a coragem, a fé e a perseverança em momentos difíceis, além de formas de lidar com a solidão são alguns dos temas abordados ao longo dos capítulos, sempre sob a luz da Bíblia e da relação do homem com Deus e os ensinamentos de Jesus.

Segundo Daniel, um dos objetivos é mostrar que a depressão pode se manifestar de diferentes formas no dia a dia, embora muitas pessoas acabam não identificando ou acham que é “frescura” ou “mi-mi-mi”.

Lançamento do livro teve um dia de autógrafos que movimentou a área do piano no Boulevard Shopping Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini

“Às vezes, a pessoa tem esses sentimentos, mas não sabe que tem depressão. O que abordamos é que ela vai precisar de uma ajuda médica, mas também precisa trabalhar o lado espiritual. Muitas vezes, esses sentimentos estão relacionados a um vazio, e como cristãos entendemos que Deus é aquele que é capaz de suprir esse vazio no momento de dificuldade”, afirma.

Inspiração

A inspiração para a obra partiu da experiência pessoal dos autores, que são amigos de infância e evangélicos. No caso de Daniel, ele conta que já estava escrevendo o livro, quando vivenciou a situação do pai, que mora nos Estados Unidos e teve a doença no início da pandemia.

“Ele ficou um longo período internado e isolado, quando ainda não se sabia muito sobre a Covid-19, e acabou entrando em depressão. Eu ligava para ele e falava muito sobre Deus, o que o ajudou a superar aquela tristeza profunda que sentia. Este é o objetivo do livro: mostrar que há alternativa e esperança para sair desse abismo em que a pessoa se sente”, frisa.

Já Abner teve um contato ainda mais direto com os sinais da depressão na adolescência, quando se mudou com a família de Vila Velha para uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, o choque com a nova escola, o ritmo de vida e a saudades dos amigos foram um baque para ele, relata no epílogo da publicação.

“Na época, eu não tive um diagnóstico correto, porque minha família era muito humilde e não tínhamos acesso a informação. Hoje, sabemos que depressão é uma doença séria. Eu, com minha personalidade tímida, passei por esse abismo e foi um processo muito difícil, que consegui superar”, lembra Abner.

Daniel conta que Deus despertou nele a vontade de escrever um livro sobre o tema e a parceria com Abner também foi uma resposta de oração.

Daniel e Abner são amigos de infância e tiveram experiência com a depressão: "Mesmo sendo um tema delicado, ficamos muito motivados a escrever sobre ele, para ajudar outras pessoas", diz Daniel Crédito: Rodrigo Gavini

”Tudo se encaixou perfeitamente e, mesmo sendo um tema delicado, ficamos muito motivados a escrever sobre ele para ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo, principalmente jovens e adolescentes, já que o diagnóstico da doença tem aumentado cada vez mais nessa faixa etária”, ressalta.

Abner acrescenta que a mensagem do livro é mostrar, na perspectiva espiritual, que a depressão não é o fim. “Eu passei por isso e acredito que a pessoa que se agarra a Jesus vai perceber que é possível, de fato, sair dessa situação. Queremos mostrar que é importante buscar ajuda médica, cuidar da parte química do cérebro, mas também fortalecer o lado espiritual, que traz esperança e ajuda a superar as dificuldades”, conclui.

Confira o dia de autógrafos no lançamento do livro "Tchau, Depressão!"

Serviço:

Livro “Tchau, Depressão! O olhar do jovem cristão sobre a vida”

Autores: Daniel Veiga e Abner Mendonça

Daniel Veiga e Abner Mendonça Editora: Amazon

Amazon Valor: R$ 39,90

R$ 39,90 Venda pelo Instagram: @tchaudepressaobook

@tchaudepressaobook Venda pela Amazon: Acesse