Taxa de juros mais baixa promete ampliar consumo de energia solar no ES em 2024

A projeção da VP Solar é comercializar, pelo menos, 1.200 usinas solares em 2024 Crédito: VP Solar/Divulgação

Que os benefícios da produção de energia solar são vários, não tem como negar. Uma prova disso é que, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil já possui mais de 35,7 GW de capacidade instalada. Esse tipo de fonte de energia representa mais de 15% da matriz elétrica do país.

Isso tudo pode ser explicado pela junção de dois fatores: queda de taxas de juros nos últimos meses e custo-benefício significativo da geração de energia proveniente dos raios solares, conforme avalia o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

“A projeção para 2024 é um expressivo aumento de demanda por baterias e bombas solares. Isso vai favorecer o barateamento dos kits de energia fotovoltaica, deixando os custos do investimento cada vez mais atrativos para o consumidor”, analisa.

Otimista quanto ao futuro, Allazio relembra que, em 2023, a VP Solar tinha uma meta de faturar R$ 40 milhões e vender 700 usinas.

“Para nossa surpresa, o nosso objetivo não foi só atingido, como também foi ultrapassado. No ano passado, alcançamos R$ 60 milhões e vendemos 812 sistemas como esse. Vendo essa evolução, estamos com a expectativa de comercializar, pelo menos, 1.200 usinas solares. Isso vai representar quase 30% do aumento da capacidade da empresa”, aponta.

Expansão constante

A VP Solar oferece soluções para residências, propriedades rurais e empresas, por exemplo Crédito: VP Solar/Divulgação

Focada em todo tipo de cliente para atender diferentes setores, a VP Solar é a atual referência no mercado capixaba e quer expandir sua rede de parceiros para outros cantos para além da Grande Vitória.

A empresa vai inaugurar novas lojas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em Linhares e Pinheiros, no Norte do ES, o que deve acontecer ainda nos primeiros meses de 2024. Também vai estrear fora das terras capixabas, no Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano.

Para Allazio, a união entre o retorno financeiro da produção de energia solar, o preço justo e o serviço de qualidade oferecido fazem com que a VP Solar se mantenha em alta.

“Além da economia na eletricidade, as pessoas e as empresas querem cada vez mais contribuir para a construção de um país mais sustentável”, conclui o sócio-proprietário.

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