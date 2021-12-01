Supermercado une tradição e tecnologia para atender clientes

A pandemia de Covid-19 acelerou transformações em todo o mundo. Compras on-line e serviço de entrega se tornaram o principal meio para conectar empresas e clientes, sobretudo nos momentos mais críticos e com distanciamento social imposto pela crise sanitária.
O Supermercado Lavagnoli, presente há 40 anos em Colatina, já buscava facilitar o modo de fazer compras, sem que o cliente estivesse necessariamente no estabelecimento, antes mesmo dessa modalidade virar tendência.
O diretor-geral da rede, Eliandro Carlos Silva, pontua que, em meio à pandemia, foi necessário ampliar benefícios, como o e-commerce bem estruturado e as vendas via aplicativo de mensagem para se manter em evidência.
“Essas atitudes nos ajudaram a manter a qualidade dos serviços e o negócio em evidência”, frisa.
Eliandro acrescenta que outros diferenciais são o clube de vantagens, Lavagnoli Club, que possui vários benefícios para os participantes, o e-commerce e o cartão exclusivo (Lavagnoli Card).
As iniciativas para manter o cliente o mais próximo possível, presencial ou remotamente, se convertem em reconhecimento do público. No 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, o Lavagnoli alcançou o primeiro lugar na categoria “Supermercado”.
“O respeito ao bolso do consumidor é o nosso maior diferencial. Trabalhamos diariamente, buscando sempre o menor custo em mercadoria e repassando esses valores para o cliente final”, ressalta o diretor-geral.
Para o próximo ano, inovar continuará na pauta do Lavagnoli. Os projetos para 2022 consistem em consolidar ainda mais o clube de vantagens e trazer novidades no aplicativo para os consumidores, a fim de criar uma comunicação ainda mais personalizada com o marketing one to one (valoriza cada um de seus clientes, considerando suas preferências).