Supermercado une tradição e tecnologia para atender clientes

Lavagnoli Supermercados tem um clube de vantagens para os clientes da rede Crédito: Lavagnoli/Divulgação

A pandemia de Covid-19 acelerou transformações em todo o mundo. Compras on-line e serviço de entrega se tornaram o principal meio para conectar empresas e clientes, sobretudo nos momentos mais críticos e com distanciamento social imposto pela crise sanitária.

O Supermercado Lavagnoli, presente há 40 anos em Colatina, já buscava facilitar o modo de fazer compras, sem que o cliente estivesse necessariamente no estabelecimento, antes mesmo dessa modalidade virar tendência.

O diretor-geral da rede, Eliandro Carlos Silva, pontua que, em meio à pandemia, foi necessário ampliar benefícios, como o e-commerce bem estruturado e as vendas via aplicativo de mensagem para se manter em evidência.

“Essas atitudes nos ajudaram a manter a qualidade dos serviços e o negócio em evidência”, frisa.

Eliandro acrescenta que outros diferenciais são o clube de vantagens, Lavagnoli Club, que possui vários benefícios para os participantes, o e-commerce e o cartão exclusivo (Lavagnoli Card).

As iniciativas para manter o cliente o mais próximo possível, presencial ou remotamente, se convertem em reconhecimento do público. No 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, o Lavagnoli alcançou o primeiro lugar na categoria “Supermercado”.

“O respeito ao bolso do consumidor é o nosso maior diferencial. Trabalhamos diariamente, buscando sempre o menor custo em mercadoria e repassando esses valores para o cliente final”, ressalta o diretor-geral.