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Supermercado Extrabom de Goiabeiras é reinaugurado nesta sexta-feira

A unidade passou por reforma e agora está mais ampla e completa, com seções de mercearia, frios e laticínios, padaria, açougue, sorvetes, congelados e uma adega com todo sortimento de bebidas tradicionais, especiais e importadas

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 19:06

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 mai 2024 às 19:06
A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por uma reforma e agora está mais ampla e completa
A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por uma reforma e agora está mais ampla e completa Crédito: Extrabom/Divulgação
Os moradores da região de Goiabeiras e entorno ganham, nesta sexta-feira (03), uma loja mais ampla e reformada do Extrabom Supermercados. A loja, que está localizada na Avenida Fernando Ferrari, será reinaugurada para o público às 8 horas.
Já tradicional na comunidade, a loja passou por reforma e agora está mais ampla e completa, com seções de mercearia, frios e laticínios, padaria, açougue, sorvetes, congelados e uma adega com todo sortimento de bebidas tradicionais, especiais e importadas.
O estabelecimento conta ainda com estacionamento privativo para carros e motos, bicicletário, ambiente refrigerado, acessibilidade e casa lotérica, caixa 24 horas, floricultura, pizzaria e diversos serviços como recarga de cartão de celular e entrega de compras, por meio do e-commerce da rede.
Além disso, a loja conta com terminais de autoatendimento, o self-checkout, que permitirá a realização de compras de até 15 itens de forma autônoma, por meio do uso de cartões de débito e crédito.
Além desta unidade, a Rede Extrabom conta com mais quatro em Vitória nos bairros Praia do Suá, Itararé, Vila Rubim e Jardim Camburi. Porém, o Grupo Coutinho, que contempla as bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, já conta com 45 lojas espalhadas no Espírito Santo.
Ainda, o Grupo Coutinho estabeleceu um plano estratégico para atingir a marca de 50 lojas e um faturamento de R$ 3 bilhões até 2025. Embora tenha unidades em Colatina e São Mateus, a expansão do grupo continuará concentrada, pelo menos até o final de 2025, na região Metropolitana de Vitória, especialmente na capital capixaba, Cariacica e Vila Velha.

Serviço

  • Reinauguração Extrabom Goiabeiras
  • Data: 03/05 (sexta-feira)
  • Horário: 8 horas
  • Endereço: Av. Fernando Ferrari, n° 2635, Segurança do Lar, Vitória/ES
  • Site: www.extrabom.com.br

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