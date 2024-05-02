Supermercado Extrabom de Goiabeiras é reinaugurado nesta sexta-feira

A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por uma reforma e agora está mais ampla e completa Crédito: Extrabom/Divulgação

Os moradores da região de Goiabeiras e entorno ganham, nesta sexta-feira (03), uma loja mais ampla e reformada do Extrabom Supermercados. A loja, que está localizada na Avenida Fernando Ferrari, será reinaugurada para o público às 8 horas.

Já tradicional na comunidade, a loja passou por reforma e agora está mais ampla e completa, com seções de mercearia, frios e laticínios, padaria, açougue, sorvetes, congelados e uma adega com todo sortimento de bebidas tradicionais, especiais e importadas.

O estabelecimento conta ainda com estacionamento privativo para carros e motos, bicicletário, ambiente refrigerado, acessibilidade e casa lotérica, caixa 24 horas, floricultura, pizzaria e diversos serviços como recarga de cartão de celular e entrega de compras, por meio do e-commerce da rede.

Além disso, a loja conta com terminais de autoatendimento, o self-checkout, que permitirá a realização de compras de até 15 itens de forma autônoma, por meio do uso de cartões de débito e crédito.

Além desta unidade, a Rede Extrabom conta com mais quatro em Vitória nos bairros Praia do Suá, Itararé, Vila Rubim e Jardim Camburi. Porém, o Grupo Coutinho, que contempla as bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, já conta com 45 lojas espalhadas no Espírito Santo.

Ainda, o Grupo Coutinho estabeleceu um plano estratégico para atingir a marca de 50 lojas e um faturamento de R$ 3 bilhões até 2025. Embora tenha unidades em Colatina e São Mateus, a expansão do grupo continuará concentrada, pelo menos até o final de 2025, na região Metropolitana de Vitória, especialmente na capital capixaba, Cariacica e Vila Velha.

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