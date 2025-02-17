Startup capixaba capta investimento de R$ 2 milhões e projeta expansão nacional

Sócios da Foozi projetam expansão a partir do investimento realizado Crédito: Foozi/Divulgação

Crescimento econômico constante e um ambiente propício para negócios. Esse é o cenário atual do Espírito Santo, que, de acordo com os dados do Indicador de Atividade Econômica (IAE-Findes), deve ter uma expansão de 2,9% na atividade econômica em 2025. Essa projeção, se consolidada, confirma o terceiro ano consecutivo de incremento do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.

O momento positivo é propício para investimentos que contribuem diretamente para o ecossistema empresarial e ajudam – e muito – empreendimentos que estão se consolidando no mercado. A Foozi, por exemplo, startup especializada em compras para restaurantes, supermercados, hotéis e padarias, recentemente assinou um contrato de investimento de R$ 2 milhões com a Investortech Ventures, que atua no Brasil, Europa, Emirados Árabes e Estados Unidos.

A empresa investidora aposta em soluções inovadoras com potencial de crescimento global utilizando soluções como Inteligência Artificial e Web3 e viu na startup capixaba um bom negócio. Em dois anos, a Foozi já movimentou mais de R$ 200 milhões em compras e atende atualmente mais de 200 restaurantes, além de contar com uma ampla rede de mais de 1.000 fornecedores e distribuidores parceiros.

“Esse aporte chega em um momento estratégico para a empresa. Nosso objetivo é nos tornarmos a rede de compras digitais mais completa, influente e inovadora do Brasil, reconhecida por transformar o setor de serviços alimentícios e melhorar a lucratividade de nossos clientes.” destaca Rodrigo Lomeu, sócio da Foozi.

Segundo o empresário, o investimento será direcionado para o aperfeiçoamento da plataforma de tecnologia da empresa capixaba, criação de novos produtos e aumento da equipe.

Mas não para por aí. De acordo com Rodrigo, a expansão para novos mercados é uma das grandes metas da Foozi que também incluem: ampliar a atuação e atender mais de 3.000 restaurantes em todo o Brasil, ultrapassando R$ 1 bilhão em compras nos próximos anos.

Resultados chegam rápido no bolso

Colaboradores da Foozi estão empenhados para entregar resultados cada vez melhores aos clientes Crédito: Foozi/Divulgação

Com uma carteira de clientes que inclui nomes como Mahai, Ilha do Caranguejo, Padaria Monte Líbano, F&B Pop Hotéis, Chocolateria Brasil, Clericot Café, Mangalô e Chiquinho Sorvetes, a Foozi surgiu a partir de quatro sócios. Juntos, eles perceberam que as principais dores dos donos de restaurantes precisavam ser ouvidas: os gastos excessivos e a desorganização do estoque.

Inclusive, segundo Lomeu, o maior desafio enfrentado pela empresa é o de educar o mercado para que os empresários alimentícios conheçam essas soluções que possam facilitar as compras e, consequentemente, o dia a dia e qualidade de vida.

“Ainda há muitos donos que realizam as compras individualmente ou que recorrem aos filhos e funcionários de confiança. A Foozi mostra que é possível terceirizar essa prática e tornar a rotina mais leve, para que esse dono não precise assumir centenas de responsabilidades porque prestamos um serviço completo com cotação, negociação e suporte em todo processo”, comenta.

A entrega dos resultados desse serviço chega no bolso do cliente com rapidez. Uma rede de restaurantes de refeições gourmet movimentou R$ 707.977,00 em compras em um único mês de 2024 e obteve uma economia de R$ 68.103,00 em relação ao gasto anterior.

Essa redução de custos só foi possível por meio da implementação de um processo estruturado de cotação e parceria com fornecedores, em que o gasto com laticínios foi reduzido em 30% e gerou uma economia de 15% em produtos congelados.

Outro caso de sucesso recente é o de uma rede de docerias, que no último trimestre de 2024 movimentou R$ 167.725,00 em compras e economizou R$ 32.383,00. A otimização das compras e um controle mais eficiente do estoque permitiram a negociação de um dos principais insumos da rede, o leite condensado, reduzindo o custo unitário e gerando uma economia de 25%.

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