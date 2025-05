Publieditorial

Sorteio de carro híbrido e novidades para presentear no Dia das Mães do Shopping Vitória

Para comemorar o Dia das Mães em grande estilo, clientes vão concorrer a um GWM Haval H6 HEV2 híbrido a cada R$ 500 em compras; veja como participar

Produzido Por Shopping Vitória Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Estúdio Gazeta

Publicado em 6 de maio de 2025 às 18:28

GWM Haval H6 HEV2 híbrido será sorteado como forma de homenagear as mamães Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para demonstrar todo carinho e gratidão com um presente especial. Com a proximidade da celebração, a movimentação é intensa nas lojas do Shopping Vitória e as vitrines já expõem opções de presentes para todos os gostos e bolsos. >

Para tornar a experiência ainda melhor, os clientes terão a chance de dar uma turbinada no presente. O shopping vai sortear um GWM Haval H6 HEV2 híbrido a cada R$ 500 em compras. O SUV está entre os modelos mais modernos do mercado, com tecnologia de ponta, combinando potência e baixo impacto ambiental.>

Entre perfumes, roupas, calçados, bolsas, joias, serviços de beleza, artigos esportivos e utilidades para o lar, não faltam alternativas para agradar as mães de todas as idades e estilos nas lojas do Shopping Vitória, ainda mais quando as compras viram chances em um supersorteio. >

“Buscamos inovar e oferecer campanhas exclusivas que proporcionem ao público uma experiência única de compras. Além das diversas opções para presentear, os clientes ainda podem concorrer a um carro novo”, afirma Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória. >

>

Para acertar na escolha do presente, confira algumas dicas:

Artex

Opções da Artex para Dia das Mães conta com aroma, toalhas e roupão Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Kit presente de um aroma e duas toalhas para lavabo com 20% de desconto e roupão Relevos também com 20% de desconto, até 11 de maio, Dia das Mães. >

Centauro

Centauro está com diversas opções de tênis e kits esportivos para as mães Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Promoção de diversos kits válida até o Dia das Mães ou enquanto durar o estoque. O kit Oxer Plush é composto por jaqueta e calça por R$ 199,99, o kit Asics traz jaqueta e gym sack, por R$ 269,99, além de bolsa e squeeze por R$ 219,99. Tem também o kit Asics e Fila, com top e legging, por R$ 199,99. >

Hope

Hope está com pijamas a partir de R$139,90 Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A loja de moda íntima feminina tem opões de calcinhas a partir de R$29,90, sutiãs a partir de R$49,90, meia-calça a partir de R$29,90 e pijamas a partir de R$139,90. >

L’Occitane en Provence

L’Occitane en Provence lançou linha Néroli & Orquídea Harmonieuse Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

O lançamento do ano é a linha Néroli & Orquídea Harmonieuse, com o perfume por R$ 369,00 e o kit de banho e hidratação com sabonete líquido, leite corporal e creme para mãos por R$ 598,00. A linha Amêndoa, best-seller mundial, continua entre os itens mais procurados. O kit com óleo hidratante, creme para mãos e leite hidratante firmador está no valor de R$ 758,00. >

L’Occitane au Brésil

L’Occitane au Brésil oferece kits para presentear Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A novidade é o perfume em óleo Luz de Amburana, por R$ 259,00. A loja também oferece kits para presentear com sabonete, loção corporal e nécessaire por R$ 65,70. >

Mmartan

MMartan está com Kit Toalha Daily por R$189,80 Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Kit Toalha Daily com toalha de banho e rosto, puro algodão, por R$ 189,80. A linha Aromas, com difusores e aromatizadores de ambiente, também traz produtos a partir de R$ 199,90. >

Natura

Natura traz como lançamento o perfume Aura Alba, por R$ 329,90 Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A marca traz como lançamento o perfume Aura Alba, por R$ 329,90, e o Essencial Atrai, por R$ 279,90. >

Track&Field

Track&Field está com nova coleção de inverno em tons terrosos Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A loja traz lançamentos na coleção inverno, em tons rosados, neutros e terrosos. Entre as novidades, casacos e jaquetas a partir de R$ 339,90, tops bojo a partir de R$ 169,90 e calças a partir de R$ 199,90. >

*Preços e estoque de produtos estão sujeitos a alterações. Consulte as lojas listadas. >

Concorra a um carro 0 km

Interior do GWM Haval H6 HEV2 híbrido, carro que será sorteado Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

No período de 24 de abril até o dia 18 de maio, a cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um GWM Haval H6 HEV2 híbrido zero km, mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória. >

Para participar da promoção os clientes devem baixar o aplicativo do SV e realizar o cadastro pessoal e fazer o envio das notas. Após o recebimento de confirmação, é gerado automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.>

O sorteio será realizado no dia 21 de maio. Para mais informações, o ponto de atendimento da promoção está localizado no 1º piso, próximo à loja Life By Vivara. O carro também está em exposição no local. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SPA/ME no site www.shoppingvitoria.com.br.>

Promoção Dia das Mães Shopping Vitória 2025

Período: 24 de abril a 18 de maio

24 de abril a 18 de maio Sorteio: 21 de maio

21 de maio Dinâmica: A cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um GWM Haval H6 HEV2 zero km, mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória.

A cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um GWM Haval H6 HEV2 zero km, mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória. Ponto de Atendimento: 1º piso, próximo à loja Life By Vivara

1º piso, próximo à loja Life By Vivara Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br >

Este é um conteúdo com produção e responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta