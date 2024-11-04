Sicredi é eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil

Sicredi ganhou na categoria que avalia empresas com mais de 10 mil funcionários Crédito: Divulgação/Sicredi

O desempenho de qualquer empresa, grande ou pequena, tem relação direta com seus colaboradores. Responsáveis pelo dia a dia do funcionamento de diferentes setores, juntos, eles são responsáveis pela construção da reputação e por um relacionamento de qualidade e humanizado. Neste sentido, para que tudo aconteça de forma assertiva e alinhada com o propósito da empresa, é preciso que o ambiente de trabalho seja um espaço de acolhimento, de desenvolvimento profissional e com foco no colaborador.



Por ser uma empresa de pessoas para pessoas, o Sicredi acaba de ser reconhecido como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2024. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, que atua há 3 anos em solo capixaba, ganhou na categoria Empresas Gigantes, que avalia as instituições com 10 mil colaboradores ou mais.

Para o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o segredo desse reconhecimento está na busca por uma relação mais próxima aos associados, assim como no interesse genuíno pelos colaboradores. O resultado, inclusive, significa um importante avanço em relação ao ano passado, quando o Sicredi ocupou o quarto lugar na mesma divisão.

“Neste sentido, o foco no capital humano sempre será uma de nossas prioridades, pois transmitimos e levamos para todo o Brasil a essência do cooperativismo, que é a união de pessoas em prol de objetivos comuns”, explica.

Além do prêmio principal, o Sicredi também foi destaque na categoria Saúde Emocional, que selecionou as dez empresas com os melhores índices relacionados à saúde e bem-estar.

“Essa conquista reafirma o compromisso do Sicredi com as pessoas e com a criação de um ambiente de trabalho que promova o desenvolvimento humano e profissional, pois é uma empresa de pessoas para pessoas. Colocamos o colaborador no centro de nossas estratégias, o que promove um ambiente de trabalho inclusivo” destaca a gerente de Pessoas e Cooperativismo na Central Sicredi Sul/Sudeste, Giana Pretto.

Índices positivos

Sicredi mantém bons índices por segundo ano consecutivo Crédito: Divulgação/Sicredi

A cerimônia aconteceu em São Paulo e reconheceu 175 empresas nas categorias – Gigantes, Grandes, Médias Nacionais e Médias Multinacionais. Mais de 5 mil instituições se inscreveram para a edição deste ano, totalizando 3,2 milhões de funcionários. Em 2024, mais de 41 mil colaboradores do Sicredi participaram da pesquisa, o que resultou num Índice de Confiança de 89%, uma das categorias analisadas pelo ranking, mantido pelo segundo ano consecutivo.

Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mede o nível de recomendação dos colaboradores em relação à empresa como um bom lugar para se trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi alcançou 83%, reforçando a qualidade do atendimento oferecido aos associados, refletida no NPS de 75,23%.

O Ranking GPTW Brasil é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 28ª edição, uma das novidades este ano foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 150 para 175.

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