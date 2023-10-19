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Shopping Vila Velha inaugura novo espaço com atividades para a família

O novo espaço “Nosso Quintal” conta com programações e atividades especiais para a criançada. Shopping também recebe turma do Bolofofos no sábado, dia 21
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

19 out 2023 às 17:44

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 17:44

Shopping Vila Velha inaugura novo espaço com atividades para a família
O "Nosso Quintal" oferece agenda especial todos os sábados, das 15h às 18h, pelos próximos dois meses Crédito: Leonara Belmont
Para a criançada a brincadeira nunca parece ter fim. Um dia apenas não é suficiente, é preciso de um mês inteiro recheado de uma programação mais do que especial para que a diversão seja garantida. O Shopping Vila Velha, além de ter recheado o mês de outubro com diversas atividades para a garotada, inclusive gratuitas, também inaugurou um novo espaço externo voltado para a família: o Nosso Quintal. O espaço oferece agenda especial todos os sábados, das 15h às 18h, pelos próximos dois meses.
A gerente de Marketing do SVV, Vanessa Ferrari, conta que esse novo ambiente é totalmente dedicado para as famílias com atividades e programações especiais. "Essa é mais uma experiência em que buscamos criar memória afetiva, proporcionar aos nossos clientes momentos memoráveis em um ambiente agradável. Criamos um espaço de convivência familiar ao ar livre, com agendas recreativas recheadas de entretenimento. O Nosso Quintal é como se fosse uma extensão da casa do cliente, queremos que todos se sintam em casa aqui", detalha.
O Nosso Quintal foi inaugurado no último dia 12, como parte das comemorações do Dia da Criança no Shopping Vila Velha. Ainda no clima do mês das crianças, o shopping recebe neste sábado (21) a turma do Bolofofos cantando sucessos que incluem o “Funk do Pão de Queijo”, principal hit do grupo. Os ingressos, que custam a partir de R$ 15 (meia), podem ser adquiridos no balcão “Mês das Crianças”, no piso L2, ou on-line pelo site, clicando aqui (sujeito a taxas).
Shopping Vila Velha inaugura novo espaço com atividades para a família
Esse novo ambiente é totalmente dedicado para as famílias com atividades e programações especiais Crédito: Leonara Belmont
Na semana seguinte, em comemoração ao Dia das Bruxas, o espaço Nosso Quintal vai receber também um desfile de fantasia para crianças e pets, pintura artística, recreação e caça aos doces. Será no dia 28 de outubro, das 15h às 18h, com entrada gratuita.
Além de toda a diversão para a criançada, estão sendo sorteados dois videogames por semana, até o dia 07 de novembro. A promoção é válida para quem comprar até o final do mês (31/10) nas lojas do Shopping Vila Velha. A cada R$ 300 em notas cadastradas no app do SVV, o cliente ganha um cupom para concorrer.

Confira a programação completa com mais informações:

21/10: Rockzinho SVV com Bolofofofos
  • Atrações: show com Bolofofos e recreação infantil
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: área externa do shopping
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), ambos 2º lote. Podem ser adquiridos no balcão Mês das Crianças, no piso L2, ou online pelo site clicando aqui (sujeito a taxas).
28/10: Quintalzinho Halloween com Doces e Travessuras
  • Atividades: desfile de fantasia (crianças e pets), oficina de fantasia de dinossauro, pintura artística, recreação e caça aos doces pelo shopping.
  • Local: Quintal SVV
  • Horário: 15 às 18h
  • Entrada: gratuita
Promoção Dia das Crianças
Sorteio de PlayStation 5
  • Período: até dia 31/10 (dois videogames por semana)
  • A cada R$ 300 em notas cadastradas no app do Shopping Vila Velha até o dia 31/10, o cliente ganha um cupom para concorrer.
  • O último sorteio será no dia 07/11.

Shopping Vila Velha

Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha (ES).

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