Shopping Praia da Costa recebe exposição gratuita com dinossauros em tamanho real

Exposição gratuita de dinossauros é atração no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Você sabia que o termo "Tiranossauro Rex" significa “lagarto tirano rei"? Essa e outras curiosidades serão compartilhadas com os visitantes na exposição Mundo Jurássico, que está aberta no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

Na exposição, que é gratuita, o público pode conhecer de perto as espécies, em 13 réplicas extremamente reais de vários dinossauros, como se estivessem vivos e em seu habitat natural há 500 milhões de anos. Além dos movimentos, os "robôs" emitem sons por meio de dispositivos mecatrônicos, deixando a experiência ainda mais autêntica.

Feitos com esqueleto de aço e preenchidos por espuma de alta densidade, os "dinos" foram projetados com recursos tecnológicos para tornar a interação com o público mais real. Além da cenografia, serão expostos textos sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades.

Exposição Mundo Jurássico tem 13 réplicas extremamente reais de vários dinossauros, como se estivessem vivos e em seu habitat natural Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

O Tiranossauro Rex é uma das principais atrações da mostra. Com 13 metros de comprimento e seis metros de altura, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje. Além dos dinossauros, a exposição também conta com réplicas de ovos gigantes.

“Estamos felizes em proporcionar mais essa opção de lazer para os capixabas. Esta é uma atração que preparamos com muito entusiasmo e esperamos que seja uma experiência inesquecível para todos aqueles que visitarem a exposição. Queremos proporcionar ao público uma incrível viagem ao mundo jurássico e às suas figuras pré-históricas”, afirma o gerente de Marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar.

Além da exposição, uma loja do Mundo Jurássico pode ser conferida pelos visitantes Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Quem quiser ir um pouco além na experiência e levar para casa uma lembrança dessa grande aventura, poderá visitar a loja do Mundo Jurássico, localizada na Praça de Eventos, Piso L1, próximo da exposição. A lojinha tem diversas opções de souvenires, experiência com realidade virtual, além da opção de fotos reveladas na hora com as réplicas dos dinossauros Dilofossauro ou Protocetapto.

Saiba mais:

01 Tiranossauro Rex O mais temido e conhecido; esta réplica tem 13 metros de comprimento e seis metros de altura. O Tiranossauro cujo nome significa “lagarto tirano rei”, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje. Peso: 900 kg. 02 Espinossauro Também com 13 metros de comprimento e cinco metros de altura. O Espinossauro foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede sendo uma das estrelas do filme Jurassic Park 3. Peso: 700 kg. Das espécies expostas, o Espinossauro viveu há 100 milhões de anos na região do Brasil, sendo o maior dinossauro terópode que já existiu, chegando a pesar até sete toneladas. 03 Braquiossauro O nome significa "lagarto braço", dado os seus membros anteriores serem maiores que os posteriores; era um gênero de dinossauros saurópode que viveu durante o fim do período Jurássico. Peso: 600 kg. 04 Outros dinossauros Além desses, também haverá as réplicas de: Rex Filhote, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Pterossauro, Velociraptor, Maiassauro e Gigantossauro.

Exposição Mundo Jurássico

Além dos movimentos, os "dinossauros" emitem sons por meio de dispositivos mecatrônicos, deixando a experiência ainda mais autêntica Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação