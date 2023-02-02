Shopping Praia da Costa oferece opção de lazer para toda a família

Aos domingos acontece o projeto Tarde Encantada, que traz toda a magia do teatro com diferentes espetáculos Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Criança não cansa de se divertir. É por isso que os pais estão sempre de olho em opções de lazer e programações especiais para entreter os pequenos durante as férias escolares, fins de semana e até durante a semana, quando preciso. Cinema, teatro, playground e recreação podem fazer a diferença para animar a garotada. Para quem busca conforto e segurança, o Shopping Praia da Costa conta com uma série de atrações para todos os gostos, idades e, ainda, com muitas opções gratuitas.

Logo na Praça de Eventos do mall, a atração Aventura Pirata dá as boas-vindas aos visitantes com um navio pirata de 7 metros de altura, além de escorregadores, rampas e um super mar de bolinhas. O brinquedo é especial para as férias e funciona todos os dias, até 15 de fevereiro, aberto a crianças de todas as idades, sendo que menores de quatro anos precisam de acompanhamento dos pais. Os ingressos custam R$ 40,00 por 30 minutos.

Bem ali na Praça de Evento, também, o F1 Kids tem mais de 15 opções de carrinhos elétricos, com modelos esportivos, caminhão, moto e bichinhos, que permitem um passeio pelo shopping de um jeito diferente e superdivertido.

A atração Aventura Pirata tem um navio de 7 metros de altura, além de escorregadores, rampas e um super mar de bolinhas Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Outra opção com funcionamento todos os dias da semana é a Take Kids, que fica no piso L2. O local conta com recreação assistida por uma turma de recreadores e um super playground para os pequenos caírem na diversão. Um dos grandes diferenciais é a possibilidade de os pais deixarem os pequenos por lá e buscarem no horário determinado, sem a necessidade de acompanhá-los, dependendo da idade.

Marcus Aguiar, gerente de marketing do shopping, explica que esse tipo de operação presta um serviço fundamental. “Sabemos que muitos pais têm a necessidade de locais como esse, em que a criança pode se divertir com segurança. Enquanto eles estão por lá, os pais podem trabalhar em nosso coworking, fazer compras ou resolver algo em outros serviços disponíveis no shopping. Mas além das operações fixas como essa, mantemos uma programação gratuita de recreação aos finais de semana, com teatro e muitas atividades educativas, que são um sucesso para toda a família”, destaca.

É o caso do Diversão na Praça, um projeto que acontece há anos na Pracinha do Praia, aos sábados e domingos, com recreação gratuita, cheia de brincadeiras e oficinas para crianças de todas as idades. A programação varia todo fim de semana, mas é sempre certeza de muita alegria. Aos domingos acontece o projeto Tarde Encantada, que traz toda a magia do teatro com diferentes espetáculos a cada domingo.

No ano passado, o espaço do projeto foi ampliado devido ao sucesso de público, e agora, consegue receber até 350 clientes por sessão. As atrações acontecem em dois horários, às 15h e às 16h, com apresentações gratuitas. A programação pode ser conferida no site www.shoppingpraiadacosta.com.br , em que é possível realizar a inscrição.

Para quem pensa que acabou, as opções de lazer no Shopping Praia da Costa não param por aí. Para crianças e adultos, o Kinoplex está sempre disponível para quem quiser pegar um cineminha, que ainda conta com sala Platinum, a sala vip com o que há de mais moderno em tecnologia de som e projeção, com poltronas mais espaçosas e reclináveis.

O Shopping Praia da Costa tem um espaço com recreação assistida por uma turma de recreadores e um super playground para os pequenos caírem na diversão Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

O estacionamento no Shopping Praia da Costa é gratuito aos domingos e nos demais dias da semana também é possível conseguir a gratuidade realizando compras a partir de R$ 150,00 por dia, além de aos sábados a tarifa de estacionamento ser um valor único.

Confira as atrações

Aventura Pirata

Brinquedo infantil com navio inflável de 7 metros de altura, escorregadores, rampas e um super mar de bolinhas



Quando: todos os dias



todos os dias Local: Praça de Eventos (Piso L1) – Shopping Praia da Costa



Praça de Eventos (Piso L1) – Shopping Praia da Costa Faixa etária: Permitido para todas as idades. Crianças de até 04 anos precisam ser acompanhadas por um adulto. (será gratuito para o adulto).



Permitido para todas as idades. Crianças de até 04 anos precisam ser acompanhadas por um adulto. (será gratuito para o adulto). Valores: R$ 40,00 para 30 minutos.



Tarde Encantada

Apresentações teatrais com música, shows de mágica e histórias infantis



Data: domingo



domingo Local: Piso L3 do Shopping Praia da Costa



Piso L3 do Shopping Praia da Costa Horário: sessões às 15h e 16h



sessões às 15h e 16h Inscrições em: www.shoppingpraiadacosta.com.br



www.shoppingpraiadacosta.com.br Valores: evento gratuito

Diversão na Praça

Recreação com brincadeiras e oficinas



Data: sábado e domingo



sábado e domingo Local: Pracinha do Praia, piso L1



Pracinha do Praia, piso L1 Horário: das 17h às 20h



das 17h às 20h Valores: evento gratuito

A atração Aventura Pirata é especial para as férias e funciona todos os dias até 15 de fevereiro Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

F1 Racing Kids

Local: Piso L1 do Shopping Praia da Costa



Piso L1 do Shopping Praia da Costa Valores: a partir de R$ 20,00



a partir de R$ 20,00 Horário de funcionamento: segunda a sábado: 10h às 22h/domingo e feriado: 14h às 20h