Shopping do Sul do ES amplia serviços e vai abrir academia premium

Com a proposta de reunir em apenas um lugar diversas atividades, o Shopping Sul se consolida na preferência do público

Conforme conta o superintendente do Shopping Sul, Marcelo Gottardi, o condomínio vem fazendo vários investimentos ao longo dos anos. “Inauguramos quatro salas de cinema, em parceria com a Unimed e Afa Cinemas, além de termos aberto uma loja de recreação infantil, a BD Kids.”

Ele também lembra que a aquisição de novo mobiliário na praça de alimentação, a ampliação de áreas e a instalação de novos equipamentos de estacionamento para serviço de autopagamento possibilitaram a maior fidelização do público, que encontra no Shopping Sul, segundo Gottardi, maior comodidade, conforto e segurança.

“Também estamos com uma nova fachada, que uniu o mall com o Stone Office Center. Tudo isso aliado à qualidade de nossas lojas, o Shopping Sul vem se consolidando a cada ano na mente dos cachoeirenses”, pontua Marcelo. O empreendimento está, novamente, na preferência do público na categoria “Shopping” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.