Shopping do Sul do ES amplia serviços e vai abrir academia premium

Com a nova expansão, o shopping vai ter duas torres com 260 salas para abrigar diversos serviços Crédito: Shopping Sul/Divulgação

Para manter-se fiel ao propósito para qual o Shopping Sul foi planejado, o condomínio segue investindo para oferecer ao consumidor um espaço de compras, lazer e mais uma variedade de atividades em um só lugar.

Para isso, a nova expansão adiciona duas torres com 260 salas para abrigar diversos serviços, entre os quais uma rede de assistência em saúde, já em fase de implantação, um heliponto e uma agência bancária da Caixa. Juntos, ocuparão todo o primeiro andar de lojas, de 1.500 metros quadrados.

Conforme conta o superintendente do Shopping Sul, Marcelo Gottardi, o condomínio vem fazendo vários investimentos ao longo dos anos. “Inauguramos quatro salas de cinema, em parceria com a Unimed e Afa Cinemas, além de termos aberto uma loja de recreação infantil, a BD Kids.”

Para o superintendente da empresa, Marcelo Gottardi, “o Shopping Sul vem se consolidando a cada ano na mente dos cachoeirenses.” Crédito: Shopping Sul/Divulgação

Ele também lembra que a aquisição de novo mobiliário na praça de alimentação, a ampliação de áreas e a instalação de novos equipamentos de estacionamento para serviço de autopagamento possibilitaram a maior fidelização do público, que encontra no Shopping Sul, segundo Gottardi, maior comodidade, conforto e segurança.

“Também estamos com uma nova fachada, que uniu o mall com o Stone Office Center. Tudo isso aliado à qualidade de nossas lojas, o Shopping Sul vem se consolidando a cada ano na mente dos cachoeirenses”, pontua Marcelo. O empreendimento está, novamente, na preferência do público na categoria “Shopping” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.

Gottardi revela que o próximo passo será implementar uma academia premium, com aproximadamente 1.100m² de área, para atender a um público ávido por acompanhamento físico de alto padrão na cidade.